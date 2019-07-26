КНДР готова снабдить провизией задержанное российское судно

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Северокорейская сторона готова снабжать провизией экипаж задержанного российского судна "Сянхайлинь-8", которое уже почти 10 дней стоит в порту Вонсан, сообщил РИА Новости замдиректора судовладельца Сергей Седлер.

Северокорейские пограничники задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8" в ночь на 17 июля и отконвоировали в Вонсан. На борту 17 членов экипажа, в том числе 2 гражданина Южной Кореи. Седлер сообщал, что на судне может закончиться вода и продукты. Представитель российского посольства в КНДР побывал на борту, дипмиссия занимается решением ситуации. Причиной задержания судна КНДР назвала нарушение водных границ страны российскими рыбаками. При этом судно шло обычным путем и не пересекало 12-мильную зону, сообщили в компании-судовладельце. Росрыболовство считает задержание российского судна властями КНДР неправомерным.

"Корейцы согласны привезти на судно провизию, если будет заявка (от российских дипломатов – ред.). Если продукты будут заканчиваться, заявку оформят", - сказал собеседник.