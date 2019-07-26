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РИА Новости

Россия и США на прошлой неделе провели взаимные инспекции в рамках СНВ

02:32
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия и США на прошедшей неделе провели взаимные инспекции в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщается в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Как следует из опубликованной в газете инфографики, российские военные на прошедшей неделе провели четыре инспекции за рубежом: две в США - в рамках СНВ, в Венгрии - в рамках Венского документа 2011 года и в Италии - по Договору об открытом небе.
Иностранные военные также провели в России инспекции: США - в рамках СНВ, Испания - в рамках Венского документа-2011, Италия и Великобритания - по Договору об открытом небе. Кроме того, организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) провела на прошедшей неделе одну инспекцию на территории России.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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Организация по запрещению химического оружияРоссияСШАБезопасность
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