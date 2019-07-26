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РИА Новости

Ряд арабских стран объявил траур из-за кончины президента Туниса

02:21
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© REUTERS / Tunisia PresidencyПрезидент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси
© REUTERS / Tunisia Presidency
КАИР, 26 июл - РИА Новости. Ряд стран арабского мира объявил траур в связи с кончиной в четверг президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси.
В частности, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране траур на три дня, сообщил на своей странице в Facebook официальный представитель главы государства Бассам Рады.
Также на три дня объявили траур лидеры Алжира, Палестинской национальной администрации, Иордании, Ливана и Ливии.
В самом Тунисе траур был объявлен на семь дней.
Ас-Себси скончался в четверг в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни. В последние месяцы президент Туниса неоднократно попадал в больницу в связи с проблемами со здоровьем. Ас-Себси занимал пост президента с 2014 года.
Согласно конституции, временно исполнять обязанности главы государства будет спикер парламента Туниса Мухаммед ан-Насер, который уже принес президентскую присягу.
Похороны бывшего президента пройдут в субботу.
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