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РИА Новости

Руководство детского лагеря на Сахалине получило замечания после проверки

02:17
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Руководство палаточного лагеря Корсаковской спортивной школы получило замечания после инспекции, организованной на фоне трагедии в детском лагере под Хабаровском, сообщается на сайте МЧС по Сахалинской области.
В школьный лагерь с проверкой приехали заместитель главного госинспектора Сахалинской области по пожарному надзору Ирина Тыльная и уполномоченный при губернаторе Сахалинской области по правам ребёнка Любовь Устиновская. Детские палаточные лагеря на Сахалине и Курилах проверяют на пожарную безопасность после трагедии в Хабаровском крае.
"В ходе ознакомления были сделаны замечания и обращено внимание руководителя лагеря на несоответствие методическим рекомендациям МЧС России, направленным в областное министерство образования две недели назад", - говорится в сообщении.
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В ведомстве заметили, что в число основных нарушений, которые создают угрозу для жизни и здоровья детей, входят наличие электроприборов или электропроводки внутри палаток, число палаток в одной палаточной группе и расстояние между ними, а также наличие и доступность источников противопожарного водоснабжения.
"В лагере "Сахалинский Артек", к примеру, обеспечено отсутствие электроприоборов и проводки в палатках... Вопрос с доступностью источника наружного противопожарного водоснабжения администрации лагеря предстоит решить в ближайшее время", - отмечается в сообщении.
В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае в ночь на 23 июля произошел пожар. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей, из них четверо погибли.
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