Руководство детского лагеря на Сахалине получило замечания после проверки

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Руководство палаточного лагеря Корсаковской спортивной школы получило замечания после инспекции, организованной на фоне трагедии в детском лагере под Хабаровском, сообщается на сайте МЧС по Сахалинской области.

В школьный лагерь с проверкой приехали заместитель главного госинспектора Сахалинской области по пожарному надзору Ирина Тыльная и уполномоченный при губернаторе Сахалинской области по правам ребёнка Любовь Устиновская. Детские палаточные лагеря на Сахалине и Курилах проверяют на пожарную безопасность после трагедии в Хабаровском крае.

"В ходе ознакомления были сделаны замечания и обращено внимание руководителя лагеря на несоответствие методическим рекомендациям МЧС России, направленным в областное министерство образования две недели назад", - говорится в сообщении.

В ведомстве заметили, что в число основных нарушений, которые создают угрозу для жизни и здоровья детей, входят наличие электроприборов или электропроводки внутри палаток, число палаток в одной палаточной группе и расстояние между ними, а также наличие и доступность источников противопожарного водоснабжения.

"В лагере "Сахалинский Артек", к примеру, обеспечено отсутствие электроприоборов и проводки в палатках... Вопрос с доступностью источника наружного противопожарного водоснабжения администрации лагеря предстоит решить в ближайшее время", - отмечается в сообщении.