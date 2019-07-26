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РИА Новости

Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса

01:58
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация в Донбассе
Ситуация в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Ситуация в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Для "освобождения" Донбасса украинской власти следует пойти по так называемому хорватскому сценарию, предусматривающему ввод на территорию ДНР и ЛНР иностранных военнослужащих и разоружение Народной милиции. Такое мнение в эфире YouTube-канала политолога Юрия Романенко высказал посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.
По мнению дипломата, такой сценарий с привлечением миротворцев и международной администрации позволит решить вопрос выборов на территории, которую сейчас контролируют самопровозглашенные республики, а также разоружить ополченцев и добиться "вывода незаконных вооруженных формирований".
В августе 1995 года хорватская армия начала операцию "Буря", которая продолжалась несколько дней и завершилась ликвидацией самопровозглашенной Республики Сербская Краина. Хорватские части за 84 часа взяли под свой контроль все сербские территории, кроме Восточной Славонии. В операции участвовало около 200 тысяч хорватских военных.
Участники торжественного шествия в Донецке, посвященного Дню самопровозглашенной Донецкой народной республики. 11 мая 2018
19 мая 2018, 13:03
В Киеве заявили о трех вариантах "возвращения" ДонбассаПервый — распустить армию, второй — наоборот, вернуть территории силой, третий, который называется наиболее оптимальным, — ввод миротворцев с последующей передачей региона под контроль Украины.
В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских были убиты.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа о деэскалации, однако перестрелки продолжаются.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРДонбассЮрий РоманенкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
У Шойгу имеется альтернативный сценарий. И послу он явно не понравится...
26 июля, 02:06
beta-k
250140005
жить надоело походу украинцам
26 июля, 02:05
Армен Манукян
18050004
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