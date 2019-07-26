Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Для "освобождения" Донбасса украинской власти следует пойти по так называемому хорватскому сценарию, предусматривающему ввод на территорию ДНР и ЛНР иностранных военнослужащих и разоружение Народной милиции. Такое мнение в эфире Для "освобождения" Донбасса украинской власти следует пойти по так называемому хорватскому сценарию, предусматривающему ввод на территорию ДНР и ЛНР иностранных военнослужащих и разоружение Народной милиции. Такое мнение в эфире YouTube-канала политолога Юрия Романенко высказал посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

По мнению дипломата, такой сценарий с привлечением миротворцев и международной администрации позволит решить вопрос выборов на территории, которую сейчас контролируют самопровозглашенные республики, а также разоружить ополченцев и добиться "вывода незаконных вооруженных формирований".

В августе 1995 года хорватская армия начала операцию "Буря", которая продолжалась несколько дней и завершилась ликвидацией самопровозглашенной Республики Сербская Краина. Хорватские части за 84 часа взяли под свой контроль все сербские территории, кроме Восточной Славонии. В операции участвовало около 200 тысяч хорватских военных.

В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских были убиты.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.