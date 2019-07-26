Франция осудила новые пуски северокорейских ракет

ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Франция осуждает недавние запуски баллистических ракет в КНДР и призывает Пхеньян как можно скорее возобновить с США диалог по денуклеаризации, говорится в заявлении представителя французского МИД.

Ранее южнокорейские военные зафиксировали пуски двух ракет малого радиуса действия в районе города Вонсан провинции Канвондо КНДР. Ракеты упали в Японском море. В Пхеньяне заявили, что провели испытания новых "управляемых тактических ракет" в знак предупреждения "милитаристам в Южной Корее".

"Франция вновь заявляет, что осуждает подобные запуски, которые подрывают региональную и международную безопасность и стабильность. Она призывает Северную Корею соблюдать резолюции Совета безопасности ООН, призывающие ее воздерживаться от провокаций и ракетных пусков с использованием баллистических технологий, и прекратить любую деятельность, связанную с программой баллистических ракет", - говорится в заявлении представителя МИД.

Париж также призывает КНДР "как можно скорее возобновить диалог с США по вопросу о денуклеаризации и взять на себя обязательства по полной, достоверной и необратимой ликвидации программ по оружию массового поражения и баллистическим ракетам всех дальностей, а также связанных с ними программ".