Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК

"Вы пожали друг другу руки. С вашей руки мы можем получить генетический профиль лица, которому руку вы жали", - сказал Игнашкин в фильме "Профессия - следователь" на канале "Россия 1".

По информации из фильма, за последние десять лет чувствительность ДНК-анализа выросла в 400 раз, и если еще недавно эксперты в основном работали с пятнами - крови, слюны, других биологических жидкостей, то сейчас 80% следов можно разглядеть только в микроскоп.