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РИА Новости

Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК

01:43
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© Фото : ГУМВД России по краснодарскому краюЭлектронная система снятия отпечатков пальцев в полиции
Электронная система снятия отпечатков пальцев в полиции
© Фото : ГУМВД России по краснодарскому краю
Электронная система снятия отпечатков пальцев в полиции. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Эксперты Следственного комитета России могут составить генетический профиль человека по рукопожатию с ним, сообщил руководитель отдела медико-биологических исследований главного управления криминалистики ведомства Михаил Игнашкин.
"Вы пожали друг другу руки. С вашей руки мы можем получить генетический профиль лица, которому руку вы жали", - сказал Игнашкин в фильме "Профессия - следователь" на канале "Россия 1".
По информации из фильма, за последние десять лет чувствительность ДНК-анализа выросла в 400 раз, и если еще недавно эксперты в основном работали с пятнами - крови, слюны, других биологических жидкостей, то сейчас 80% следов можно разглядеть только в микроскоп.
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