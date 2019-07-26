Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после обвинений, выдвинутых в Стокгольме американскому рэперу A$AP Rocky, заявил, что разочарован действиями премьер-министра Швеции Стефана Лёвена.

Рэпер A$AP Rocky в начале июля был задержан в Стокгольме после драки. Прокурор Дэниел Сунесон в четверг заявил, что решение о предъявлении обвинений было основано, в том числе на видеокадрах, попавших в распоряжение ведомства.

"Очень разочарован, что премьер Стефан Лёвен оказался неспособным действовать. Швеция разочаровала наше афроамериканское сообщество в США… Обращайтесь с американцами справедливо!" - написал Трамп в Twitter. Он добавил, что смотрел видеозапись инцидента, на которой, по его мнению, видно, что рэпер сам подвергся нападению нарушителей порядка.

Потасовка между музыкантом, его друзьями и неизвестными молодыми людьми произошла в центре Стокгольма в начале июля. Произошедшее попало на видео, кадры были опубликованы на сайте TMZ и в официальном аккаунте музыканта в Instagram. A$AP Rocky, чье настоящее имя Раким Майерс (Rakim Mayers), утверждает, что молодые люди сами спровоцировали конфликт, и заявляет о своей невиновности. Ранее суд в Стокгольме принял решение об аресте рэпера.

Музыкант должен был выступить 10 июля в московском Парке Горького, но концерт перенесли на август, поскольку музыканта не освободили. Как сообщили организаторы, новая дата выступления рэпера будет объявлена после его освобождения.