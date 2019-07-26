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РИА Новости

Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду

01:23
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Лидер президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил о необходимости нового закона о выборах в Верховную раду.
Ранее парламент Украины принял проект избирательного кодекса, который предусматривает введение так называемых открытых региональных списков. Закон еще должен подписать президент. В воскресенье была избрана новая Рада, абсолютное большинство в ней получила "Слуга народа".
"Я считаю, что это было бы наиболее правильным вариантом решения проблемы", - ответил Разумков в эфире канала "1+1" на вопрос, будет ли разработан новый законопроект о выборах депутатов.
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По его словам, принятый ранее депутатами избирательный кодекс не будет работать.
Разумков считает, что на Украине нужна новая избирательная система с открытыми списками.
Новый избирательный кодекс унифицирует правила выборов на всех уровнях. В частности, выборы в Раду предлагается проводить по так называемым открытым региональным спискам. Так, избиратели непосредственно на участках самостоятельно будут формировать список партии, которая при преодолении проходного барьера попадет в парламент. Согласно новому документу, предполагается обязательное обучение кандидатов, которые будут работать в избирательных комиссиях, и их сертификация. Кроме того, планируется уменьшить объем политической агитации на телевидении.
Кодекс должен вступить в силу с 1 декабря 2023 года. Согласно документу, вместо более чем 200 одномандатных округов будут созданы 27 региональных. В каждом округе партия будет формировать свой список кандидатов. И партия, и кандидаты получат свои порядковые номера. Чтобы избиратели их не забыли, списки повесят в каждой кабинке.
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