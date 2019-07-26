У берегов Камчатки произошло второе за сутки землетрясение

"Новое землетрясение 4,5 произошло в акватории Тихого океана в пятницу утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 11,5 километра примерно в 100 километрах восточнее посёлка Усть-Камчатск", - сказал собеседник агентства.