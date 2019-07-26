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РИА Новости

Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера

01:01
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© Sputnik / Перейти в фотобанкРоссийские моряки задержанного на Украине судна в аэропорту Кишинева
Российские моряки задержанного на Украине судна в аэропорту Кишинева
© Sputnik
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КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Экипаж задержанного на Украине российского танкера сначала собирался возвращаться в Россию поездом через Харьков, рассказал журналистам старший механик Сергей Карпов. Он также сообщил, что моряки только от украинских спецслужб узнали, что у судна раньше якобы было другое название.
Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД России, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.
"Раньше у нашего судна было другое название, мы об этом не знали, узнали только при оформлении. Нам объяснили, что этим судном раньше перекрывали проход в Керченском проливе", - ответил Карпов на вопрос, почему судно задержали.
"Наша функция сейчас завершена, у нас взяли показания, потом компания купила нам билеты - мы из Одессы должны были ехать на поезде из Одессы до Харькова, а потом в Россию, но по пути компания сама изменила решение и нас отправили в Молдавию", - добавил старший механик.
Члены экипажа прибыли в аэропорт Кишинева, чтобы отправиться в Москву. Они вылетят в Россию в 01.30 (совпадает с мск), и приземлятся в аэропорту "Домодедово".
Российские моряки задержанного на Украине судна в аэропорту Кишинева
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