СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения "милитаристам" в Сеуле

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в 2017 году, после проведения КНДР серии ракетных пусков и ядерного испытания. За этим последовали новые санкции и ухудшение отношений с США и Южной Кореей. После встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре диалог стал менее напряженным, стороны пришли к ряду соглашений по денуклеаризации, однако окончательно стабилизировать ситуацию не удалось.