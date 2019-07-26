Убийство женщины на глазах у детей в Подмосковье попало на видео

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. -канал Mash опубликовал видео убийства женщины, которое произошло на детской площадке в подмосковном Раменском. Telegram -канал Mash опубликовал видео убийства женщины, которое произошло на детской площадке в подмосковном Раменском.

На записи видно, как мужчина подошел к сидевшей на скамейке женщине и сказал ей несколько слов, после чего начал наносить удары ножом на глазах у игравших там детей. После этого убийца покинул детскую площадку. Никто из свидетелей произошедшего не попытался его остановить.

Подозреваемый задержан

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве женщины в подмосковном городе Раменское. Об этом РИА Новости сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Мужчину 1981 года рождения в ближайшее время доставят в следственные органы", - сказала Петрова.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий уточнила РИА Новости, что подозреваемого допросят в Следственном комитете.

Собеседница агентства добавила, что к настоящему времени осмотрена квартира потерпевшей, в качестве свидетелей допрошен ряд лиц, осмотрено место обнаружения машины Hyundai Solaris, на которой передвигался подозреваемый, машина изъята и помещена на спецстоянку.

Обстоятельства трагедии

О преступлении стало известно 25 июля. Как рассказывают очевидцы, женщина гуляла с ребенком на детской площадке возле одного из домов по улице Лесная. Неожиданно рядом припарковалась машина, из нее вышел мужчина, подбежал и без слов начал наносить удары ножом, после чего скрылся. На теле убитой нашли около 20 открытых ран.

Уголовное дело открыто по статье "Убийство".

Следователи установили личность нападавшего. Сначала сотрудники правоохранительных органов нашли автомобиль подозреваемого в Ногинске. Самого его обнаружили в лесу несколько часов спустя.