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РИА Новости

СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода

00:54
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковКипр
Кипр
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Кипр. Архивное фото
ООН, 25 июл – РИА Новости. Совбез ООН принял резолюцию о продлении мандата миссии миротворцев на Кипре на полгода.
"Совет Безопасности выражает полную поддержку Вооруженным силам ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) и постановляет продлить их мандат на дополнительный период, заканчивающийся 31 января 2020 года", - сказано в резолюции,
СБ ООН призывает к снижению напряженности в Восточном Средиземноморье. В адрес лидеров обеих общин киприотов в резолюции содержится призыв воздержаться от любых действий или заявлений, которые могли бы подорвать шансы на успех в урегулировании.
Совбез также просит генерального секретаря Организации увеличить число женщин в составе ВСООНК.
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Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. Предлогом для вторжения стала попытка государственного переворота на Кипре 15 июля 1974 года при участии греческих военных. В оправдание оккупации Турция ссылается на международные договоры о предоставлении независимости Кипру, предусматривающие право трех стран-гарантов на вмешательство во внутренние дела Кипра и размещение небольших военных контингентов на острове.
Против турецкого вторжения выступило все международное сообщество. Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН приняли ряд резолюций по деоккупации и объединению острова, но Турция отказывается их выполнять и выводить войска.
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