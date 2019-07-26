СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода

ООН, 25 июл – РИА Новости. Совбез ООН принял резолюцию о продлении мандата миссии миротворцев на Кипре на полгода.

"Совет Безопасности выражает полную поддержку Вооруженным силам ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) и постановляет продлить их мандат на дополнительный период, заканчивающийся 31 января 2020 года", - сказано в резолюции,

СБ ООН призывает к снижению напряженности в Восточном Средиземноморье. В адрес лидеров обеих общин киприотов в резолюции содержится призыв воздержаться от любых действий или заявлений, которые могли бы подорвать шансы на успех в урегулировании.

Совбез также просит генерального секретаря Организации увеличить число женщин в составе ВСООНК.

Кипр де-факто остается разделенным с 1974 года.

Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. Предлогом для вторжения стала попытка государственного переворота на Кипре 15 июля 1974 года при участии греческих военных. В оправдание оккупации Турция ссылается на международные договоры о предоставлении независимости Кипру, предусматривающие право трех стран-гарантов на вмешательство во внутренние дела Кипра и размещение небольших военных контингентов на острове.