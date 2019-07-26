Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу

ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету, а также продлению на два года срока наступления потолка госдолга страны, о чем свидетельствуют итоги голосования.

За законопроект проголосовали 284 конгрессмена, против - 149. Теперь этот законопроект должен рассмотреть сенат США.

Ранее президент США Дональд Трамп, а также лидеры демократов в сенате и палате представителей заявили о достижении сделки по этому вопросу. В частности, стороны договорились "о временной приостановке лимита долга до 31 июля 2021 года". Достигнутый сторонами компромисс предполагает снятие лимита госдолга (22 триллиона долларов) на два года. Это позволит избежать риск урезания финансирования Пентагона и других ведомств, а также временного прекращения работы федеральных ведомств в США и первого федерального дефолта.