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РИА Новости

Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства

00:37
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© Фото : State Border Guard Service of UkraineЗадержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
© Фото : State Border Guard Service of Ukraine
КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Консул России в Молдавии Максим Степанов заявил РИА Новости, что задержку Украиной российского танкера можно назвать неординарным случаем, который требует особого разбирательства.
Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе, когда украинские моряки нарушили российскую госграницу и были задержаны. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.
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"Украинская сторона, как представляется на данный момент, решила провести следственные действия в отношении российского судна, такое происходит не часто - это неординарный случай, который требует особого разбирательства. У юристов есть отдельная специализация по морскому праву, поэтому специально обученные люди будут разбираться", - сказал Степанов.
По его словам, на данный момент известно слишком мало информации, чтобы говорить о том, что будет дальше с танкером.
"Об этом надо спрашивать украинских дипломатов, действие происходило на их территории, насколько они были адекватными, будут разбираться судебные инстанции. Хочется поблагодарить молдавскую сторону, с точки зрения правовой составляющей все было сделано безупречно", - добавил консул.
Члены экипажа прибыли в аэропорт Кишинева, чтобы отправиться в Москву. Они вылетят в Россию в 1.30 (совпадает с мск) и приземлятся в аэропорту Домодедово.
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