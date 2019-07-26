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РИА Новости

В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота

00:35
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Неизвестные похитили 750 килограмм золота из международного аэропорта в бразильском Сан-Паулу, сообщает портал Globo.
Злоумышленники прибыли на территорию аэропорта в четверг днем на двух автомобилях, имитировавших полицейские. Они также носили форму сотрудников правоохранительных органов и были вооружены.
После проникновения в грузовой терминал преступники ограбили инкассаторский фургон компании Brink's и скрылись. Стоимость похищенного золота оценивается в 30 миллионов долларов США.
По данным полиции, в ночь на четверг грабители взяли в заложники семью главы логистических операций в терминале, чтобы получить необходимую информацию.
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