МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку по сообщению о подделке подписей в помещении Партии роста в Марий Эл, при этом в самой партии считают эти проверки провокацией.

В пресс-службе МВД по Марий Эл РИА Новости рассказали в четверг, что 23 июля в полицию поступило заявление о том, что в помещении партии подделывают подписи. "По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа, которая произвела осмотр и получила объяснения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, результаты которой будут сообщены дополнительно", - сообщила пресс-служба.

Зампредседателя партии, координатор ее региональных отделений Сергей Демин назвал проверку провокацией, "которая нацелена на дезорганизацию работы отделения и срыв сроков своевременной сдачи документов в избирком". Его слова приводятся в сообщении партии, поступившем в РИА Новости.

В администрации главы Марий Эл и ее правительстве РИА Новости сообщили в свою очередь, что не являются участниками избирательного процесса, так что не могут иметь претензий к партиям, идущим или не идущим на региональные выборы.