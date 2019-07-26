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РИА Новости

МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл

00:27
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку по сообщению о подделке подписей в помещении Партии роста в Марий Эл, при этом в самой партии считают эти проверки провокацией.
В пресс-службе МВД по Марий Эл РИА Новости рассказали в четверг, что 23 июля в полицию поступило заявление о том, что в помещении партии подделывают подписи. "По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа, которая произвела осмотр и получила объяснения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, результаты которой будут сообщены дополнительно", - сообщила пресс-служба.
Зампредседателя партии, координатор ее региональных отделений Сергей Демин назвал проверку провокацией, "которая нацелена на дезорганизацию работы отделения и срыв сроков своевременной сдачи документов в избирком". Его слова приводятся в сообщении партии, поступившем в РИА Новости.
В администрации главы Марий Эл и ее правительстве РИА Новости сообщили в свою очередь, что не являются участниками избирательного процесса, так что не могут иметь претензий к партиям, идущим или не идущим на региональные выборы.
В Марий Эл 8 сентября пройдут выборы в региональное заксобрание.
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