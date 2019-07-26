Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов

"Та информация, которая там (в анонимных Telegram-каналах) продвигается и озвучивается, она может быть, предполагаю, недостоверной. Вот вы представьте себе - к вам кто-то пришёл в семью и недостоверную информацию про мужа начинает в голову вдалбливать. Что произойдёт? Либо вы тех, кто к вам пришёл, выгоните, либо разведётесь с мужем, если будете слушать. Если мы говорим, что это не подтверждается, то зачем это слушать?" - добавил Володин.