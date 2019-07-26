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РИА Новости

Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов

00:25
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ/МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что анонимные Telegram-каналы могут транслировать недостоверную информацию, а также отметил, что сам такими источниками информации не пользуется.
Как сообщает администрация Тамбовской области, в четверг председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посетил Тамбовскую область, которую представляет в парламенте. В ходе поездки Володин вместе губернатором Александром Никитиным пообщался с медиками, посмотрел строительство Олимпийского парка. В музейном комплексе "Усадьба Асеевых" в Тамбове спикер Госдумы дал пресс-конференцию.
Сотрудники администрации региона вели текстовую трансляцию пресс-конференции в Facebook. "Не читаю Telegram-каналы, потому что это анонимные каналы", - заявил Володин в ходе беседы с журналистами.
"Та информация, которая там (в анонимных Telegram-каналах) продвигается и озвучивается, она может быть, предполагаю, недостоверной. Вот вы представьте себе - к вам кто-то пришёл в семью и недостоверную информацию про мужа начинает в голову вдалбливать. Что произойдёт? Либо вы тех, кто к вам пришёл, выгоните, либо разведётесь с мужем, если будете слушать. Если мы говорим, что это не подтверждается, то зачем это слушать?" - добавил Володин.
"Есть официальные СМИ, есть те, кто официально зарегистрировался под своим именем - это одна история. А когда вы не знаете, кто там на другом конце этого Telegram-канала, то лучше не читать. Никакие Telegram-каналы не читаю", - подчеркнул спикер Госдумы.
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