На МКАД произошло ДТП

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Движение транспорта на внутренней стороне 108-го километра МКАД затруднено в связи с ДТП, сообщает контакт-центр "Московский транспорт" в Twitter.
"Движение открыто по двум полосам. Затруднения все еще сохраняются", - говорится в сообщении.
Изначально из-за ДТП движение на внутренней стороне 108-го километра МКАД было перекрыто полностью.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции, столкнулся "Камаз" и легковушка Hyundai, в результате ДТП три человека госпитализированы.
По данным МЧС Москвы, ДТП произошло на внутренней стороне 107-го километра МКАД. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Возгорания и разлива топлива нет.