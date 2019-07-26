На МКАД произошло ДТП

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Движение транспорта на внутренней стороне 108-го километра МКАД затруднено в связи с ДТП, сообщает контакт-центр "Московский транспорт" в Twitter.

"Движение открыто по двум полосам. Затруднения все еще сохраняются", - говорится в сообщении.

Изначально из-за ДТП движение на внутренней стороне 108-го километра МКАД было перекрыто полностью.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции, столкнулся "Камаз" и легковушка Hyundai, в результате ДТП три человека госпитализированы.