Генассамблея ООН приняла резолюцию об усилении сотрудничества ООН и ОДКБ

ООН, 26 июл - РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об углублении сотрудничества ООН и Организации Договора о коллективно безопасности (ОДКБ), передает корреспондент РИА Новости.

Согласно документу, ГА призывает ООН и ОДКБ "продолжить взаимодействие в интересах последовательной и всеобъемлющей реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН".

Авторы резолюции призывают специализированные учреждения системы ООН и ОДКБ "к углублению сотрудничества и координации", а также к развитию прямых контактов в интересных для обеих сторон областях.

Двум организациям рекомендовано наращивать взаимодействие в области поддержания мира. Резолюция также призывает генсеков ООН и ОДКБ и впредь проводить регулярные консультации в рамках двусторонних встреч и различных форумов.