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РИА Новости

Генассамблея ООН приняла резолюцию об усилении сотрудничества ООН и ОДКБ

00:19
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 26 июл - РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об углублении сотрудничества ООН и Организации Договора о коллективно безопасности (ОДКБ), передает корреспондент РИА Новости.
Согласно документу, ГА призывает ООН и ОДКБ "продолжить взаимодействие в интересах последовательной и всеобъемлющей реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН".
Авторы резолюции призывают специализированные учреждения системы ООН и ОДКБ "к углублению сотрудничества и координации", а также к развитию прямых контактов в интересных для обеих сторон областях.
Двум организациям рекомендовано наращивать взаимодействие в области поддержания мира. Резолюция также призывает генсеков ООН и ОДКБ и впредь проводить регулярные консультации в рамках двусторонних встреч и различных форумов.
В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В 2019 году Киргизия председательствует в ОДКБ.
Зал Генассамблеи ООН
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