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РИА Новости
Туризм

Исследование: отдых с любимыми приносит больше счастья, чем новая машина

06:38
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© Depositphotos / bezikusМолодая пара отдыхает на Мальдивских островах
Молодая пара отдыхает на Мальдивских островах
© Depositphotos / bezikus
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Воспоминания об отпуске, проведенном с близкими, приносят туристам больше счастья и положительных эмоций, чем покупки, сообщает Travel Daily News.
Эксперты сервиса Holiday Hypermarket опросили около двух тысяч пользователей и выяснили, что 88% путешественников считают, что отдых за границей с близкими радует намного больше, чем новый автомобиль или мобильный телефон.
Респондентов попросили оценить, сколько счастья и положительных эмоций им приносят покупки тура, машины, телефона и одежды, и представить как много приятных воспоминаний останется от их приобретения через один месяц, год и пять лет.
Около 85% респондентов признались, что спустя годы воспоминания об отпуске, проведенном с близкими, принесут им больше счастья и ярких воспоминаний, чем крупные покупки. Например, лишь 10% опрошенных сказали, что будут чувствовать себя счастливыми через пять лет, вспоминая о моменте приобретения машины.
Только 5% заявили, что путешествие с близкими людьми не оставит приятных ощущений спустя пять лет. Причем мужчины чаще женщин давали такой ответ.
Почти 11% респондентов, сообщивших, что они испытывают больше положительных эмоций от материальных приобретений, а не от впечатлений от поездки, все же признались, что через пять лет ощущения изменятся и воспоминания об отдыхе с близкими будут ярче, чем от удачного шопинга.
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