Исследование: отдых с любимыми приносит больше счастья, чем новая машина

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Воспоминания об отпуске, проведенном с близкими, приносят туристам больше счастья и положительных эмоций, чем покупки, Воспоминания об отпуске, проведенном с близкими, приносят туристам больше счастья и положительных эмоций, чем покупки, сообщает Travel Daily News.

Эксперты сервиса Holiday Hypermarket опросили около двух тысяч пользователей и выяснили, что 88% путешественников считают, что отдых за границей с близкими радует намного больше, чем новый автомобиль или мобильный телефон.

Респондентов попросили оценить, сколько счастья и положительных эмоций им приносят покупки тура, машины, телефона и одежды, и представить как много приятных воспоминаний останется от их приобретения через один месяц, год и пять лет.

Около 85% респондентов признались, что спустя годы воспоминания об отпуске, проведенном с близкими, принесут им больше счастья и ярких воспоминаний, чем крупные покупки. Например, лишь 10% опрошенных сказали, что будут чувствовать себя счастливыми через пять лет, вспоминая о моменте приобретения машины.

Только 5% заявили, что путешествие с близкими людьми не оставит приятных ощущений спустя пять лет. Причем мужчины чаще женщин давали такой ответ.