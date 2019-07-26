"Что вы имели в виду?" Почему в Латвии лучше держать язык за зубами

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Константин Севастьянов. На днях Служба государственной безопасности Латвии возбудила дело против общественника Александра Филея. "Вина" активиста заключается в том, что он описал в социальной сети события восьмидесятилетней давности — обстоятельства вхождения тогдашней Латвийской Республики в СССР. Теперь Филею грозит тюремный срок. Для Латвии это в порядке вещей: за недостаточно восторженный образ мыслей — уголовное преследование.

Историческая "дискуссия"

Филей посвятил публикацию исторической дате — 17 июня 1940 года. В тот день в республику вступила Красная армия. За этим в Латвии последовали выборы в Народный сейм, провозглашение советской власти, смена названия страны на Латвийскую Советскую Социалистическую Республику и просьба Риги о включении в состав СССР. По мнению Филея, 17 июня "Советская армия освободила Латвию от диктаторского режима". Активист утверждал, опираясь на факты, что "Латвия была вовсе не против стать советской".

Националисты, считающие, что все сорок лет "советской оккупации" были беспросветным кошмаром, возмутились. Притом что Филей еще приводил и "неудобные" факты. "Вся латвийская армия, клявшаяся в верности "вадонису" ("вождю", имеется в виду латвийский президент Карлис Ульманис. — Прим. ред.), тут же влилась в ряды РККА. Безропотно и бестрепетно. Латвийские чиновники начали отчаянную подковерную борьбу за доступ к властным механизмам", — писал он.

Публикация привлекла внимание члена коалиционной партии "Новое единство" Дмитрийса Голубевса — недавно он неудачно баллотировался от этой партии в Европарламент. Голубевс потребовал возбудить против Филея уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание за действия, "публично прославляющие, отрицающие, оправдывающие военные преступления СССР против Латвии и ее жителей". Правоохранительные органы так и поступили.

"Что вы имели в виду?"

Для современной Латвии это типичная ситуация. Например, 65-летнего доктора экономических наук Александра Гапоненко, недавно перенесшего инфаркт, в марте прошлого года бросили на четыре месяца в тюрьму за "действия, направленные против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя". Ему также инкриминировали "помощь иностранному государству в его деятельности против Латвийской Республики".

Сам Гапоненко пояснил, что в качестве "преступных эпизодов" следствие рассматривает его участие в роли наблюдателя на президентских выборах в России, написание монографий, а также критику политики латвийского государства. Кроме того, ученый рассылал письма главам европейских парламентов, чтобы те призвали Ригу отменить запрет на русский язык в школах.

Весной прошлого года арестовали и латвийского оппозиционного активиста Владимира Линдермана. Как он рассказал РИА Новости, его "преступлением" было выступление на Вселатвийском родительском собрании в Риге. На этом мероприятии граждане обсуждали отмену преподавания на русском языке в средней школе.

Линдерману силовики объявили, что там он якобы наговорил аж на три статьи. "Деятельность по свержению власти", "разжигание межнациональной розни", "организация массовых беспорядков", — перечисляет активист. — По поводу каждой фразы, произнесенной мною на том собрании, следователь интересовался: "Что вы имели в виду, сказав то-то и то-то?" То есть мне пытались вменить даже не то, что я сказал, а то, что, по их мнению, подразумевал! Но ведь это классическое "мыслепреступление!" Сейчас следствие по делу Линдермана продолжается, но самого его освободили из-под стражи.

В августе прошлого года латвийская Полиция безопасности (ПБ) на два дня арестовала члена Штаба защиты русских школ Илью Козырева. За несколько месяцев до этого его вызывали в ПБ для "воспитательной беседы". Внимание спецслужбы привлек вынесенный Козыревым на митинг плакат в честь столетия провозглашения Латвийской Республики — вместо нулей в числе "100" были изображены две бомбы с подожженными фитилями. Козырев объяснял, что так он выражал возмущение политиками, подрывающими будущее прибалтийской республики, но силовики усмотрели в плакате иной смысл. Через некоторое время последовал арест, причем задержали активиста полицейские в момент, когда он... сам шел на допрос. "ПБ провела спецоперацию по моему захвату, когда я бежал на троллейбус, чтобы ехать в ПБ, — с иронией вспоминал потом Козырев. — А если бы они меня не схватили, через пятьдесят минут я бы явился к ним сам".

Против Козырева завели дело по двум уголовным статьям: "Помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии" и "Организация массовых беспорядков". Козырев призвал русских латвийцев собирать данные на латвийских предпринимателей, которые финансируют националистических политиков и при этом зарабатывают на торговле с Россией.

Абсурд обвинения

Двадцать третьего ноября 2018 года сотрудники Полиции безопасности задержали журналиста Юрия Алексеева, известного как жесткий и последовательный критик властей Латвии.

В ноябре 2017-го против него начали уголовный процесс — журналиста обвинили в написании интернет-комментариев с призывами "прикончить всех фашистских выродков". В квартире Алексеева в Риге ПБ провела несколько обысков — в ходе одного из них были обнаружены патроны для пистолета. Сам Алексеев утверждает, что он этих комментариев не писал, а патроны подбросили при обыске. Кроме того, журналист сообщил, что среди прочих материалов у него изъяли и семейный фотоархив.

В ноябре 2018-го Алексеев опубликовал в соцсети Facebook текст, посвященный состоявшимся в Риге пышным торжествам в честь 100-летия со дня провозглашения Латвийской Республики. Журналист высказал мнение, что независимая Латвия так и не стала одинаково доброй матерью по отношению ко всем своим детям разных национальностей. Через несколько дней состоялся очередной обыск, после которого Алексеева повезли на допрос в ПБ. Прокуратура предъявила журналисту обвинения в "разжигании национальной розни", "незаконном хранении огнестрельного оружия", "помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвийской Республики" и даже в… "хранении детской порнографии". Полиция решила привлечь к ответственности Алексеева за фотографии его собственных детей на отдыхе.

Также выдвинули обвинения в одобрении "преступлений Советского Союза", якобы совершенных во Вторую мировую войну. Сам журналист считает это абсурдным с чисто юридической точки зрения. "Советский Союз, оказывается, по их логике, совершал преступления против человечности, которые ни одним судом, нигде и никогда не были оговорены. То есть преступлений нет, но я их поддерживаю", — говорит он.