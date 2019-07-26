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РИА Новости

"Били костылями": как из больницы в Петербурге вынесли миллионы

08:00
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© Кадр из видео СК РФНапавшие на сотрудников больницы
Напавшие на сотрудников больницы
© Кадр из видео СК РФ
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Виктория Дубовская. Медицинские халаты, маски и эффект неожиданности — в марте этого года грабители свободно прошли на территорию одной из больниц Санкт-Петербурга, жестоко избили главврача и двух его подчиненных, а потом украли из сейфа около трех миллионов рублей. Следователи сразу поняли, что преступники тщательно спланировали нападение и точно знали, где искать деньги. Как оперативники вышли на их след и почему налетчики выбрали целью именно больницу — в материале РИА Новости.

Шли по наводке

Сообщение об ограблении городской больницы № 40 в Сестрорецке поступило в полицию Курортного района утром 29 марта. Это крупный стационар, считающийся одним из лучших в городе и в стране. Бюджет у больницы соответствующий: контракты заключают на сотни миллионов рублей в год. Именно тут работает уникальный робот-хирург Da Vinci.
© Фото : СПб ГБУЗ "Городская больница №40"Городская больница № 40 Курортного района
Городская больница №40 Курортного района
© Фото : СПб ГБУЗ "Городская больница №40"
Городская больница № 40 Курортного района
По версии следствия, целью грабителей был сейф в кабинете начальника отдела эксплуатации медицинской техники, который также отвечает за закупки. Дорогу выяснили заранее. Судя по записям с камер видеонаблюдения, двое преступников прошли на территорию учреждения через главный вход и уверенно двинулись в известном им направлении. Охрана ничего не заподозрила, так как приняла их за сотрудников больницы: оба были в медицинских масках и шапочках. Следствие считает, что за масками лица прятали Валерий и Алексей Симбиревы.
Когда налетчики ворвались в кабинет, там находились три человека: начальник отдела, главный врач больницы Сергей Щербак и еще один сотрудник. Понять они ничего не успели. Всех троих жестоко избили ортопедическим костылем и деревянной мебельной ножкой.
Затем, утверждают оперативники, Симбиревы связали жертв и выпытали у них код сейфа, в котором хранилась крупная сумма наличными. Вытащив все до рубля, преступники выбежали на улицу, где в машине их, по мнению следствия, ждал мозговой центр операции Сергей Грудецкий.
© Кадр из видео СК РФНапавшие на сотрудников больницы попали в объектив камеры видеонаблюдения
Напавшие на сотрудников больницы попали в объектив камеры видеонаблюдения (по центру)
© Кадр из видео СК РФ
Напавшие на сотрудников больницы попали в объектив камеры видеонаблюдения
Причиненный ущерб оценивается в три миллиона рублей. По данным СК, в сейфе лежали личные деньги начальника отдела — 350 тысяч рублей и 2,5 тысячи евро, а также еще 500 тысяч рублей и 26 тысяч евро, полученных от пациента, который решил помочь больнице с покупкой дорогого оборудования.

"Заботливые" грабители

Расследование взяли на особый контроль. По камерам силовики отследили машину подозреваемых и уже через несколько дней выяснили имена. Однако ловить налетчиков пришлось по всей стране. Грудецкого задержали в Санкт-Петербурге, а Симбиревы успели разъехаться в разные стороны: один — в Нижегородскую область, другой — в Тамбовскую.
Как поясняют в СК, у всех троих богатое криминальное прошлое. Особенно "прославился" Грудецкий, организовавший в 2009-м серию ограблений банкоматов на своей малой родине в Коми.
© Кадр из видео СК РФПредположительно, один из обвиняемых в нападении на больницу
Предположительно один из обвиняемых в нападении на больницу
© Кадр из видео СК РФ
Предположительно, один из обвиняемых в нападении на больницу
По версии следствия, в банду входили Грудецкий, его друг Илья Шапель и еще несколько человек, чьи имена пока не установлены. Оперативники отмечали, что столкнулись с профессиональной, высокотехнологичной и дерзкой группировкой. Каждое преступление тщательно готовили. Как правило, искали банкоматы одной модели в небольших помещениях, охраняемых пожилыми сотрудниками ЧОП.
Вместо мобильников использовали радиосвязь с гарнитурой. Все банкоматы вскрывали с помощью электродрели по одной схеме. За техническую часть отвечал Шапель. На "операцию" уходило не более 20 минут.
При этом преступники отличались заботливым отношением к жертвам: они связывали пожилых охранников, но перед уходом интересовались их самочувствием и при необходимости предлагали успокоительное.

Неофициальный бухгалтер

Группировка обычно почти не оставляла улик, однако все же попалась с поличным в 2010-м. В ту ночь Шапель и Грудецкий ограбили банкомат в здании университета в Сыктывкаре и попытались скрыться.
В районе села Айкино их машину остановили на посту ГИБДД, при обыске нашли крупную сумму денег и видеорегистратор из здания университета. Как позднее выяснилось, преступники хотели удалить видео с моментом ограбления, но по ошибке прихватили не ту камеру.
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Чтобы доказать причастность группировки к серии ограблений, а не только к конкретному эпизоду, следователям пришлось проделать большую работу. Так, на одном из мест преступлений остался след от ботинка, позже найденного дома у Грудецкого. Обвиняемый сначала отрицал, что это его обувь, а затем выдвинул другую версию — ботинки временно мог носить кто-то другой. Однако несколько экспертиз опровергли его теории.
В итоге Грудецкого все же привлекли к ответственности: за два ограбления он получил 12 лет колонии. Шапелю за пять преступлений дали 15 лет.
В 2017-м Грудецкий вышел по УДО и переехал в Санкт-Петербург. По версии следствия, о крупной сумме в сейфе больницы обвиняемый узнал в начале этого года от бывшей жены: она была знакома с начальником отдела медучреждения и помогала ему с личной бухгалтерией. Тогда и возник план дерзкого ограбления.
"К преступлению он привлек Валерия Симбирева, с которым ранее был в одной колонии, — рассказали в СУ СК по Санкт-Петербургу. — И попросил взять с собой еще одного человека. Симбирев позвал племянника".
В ближайшее время все трое предстанут перед судом. Грудецкому и Симбиревым предъявили обвинения по ч. 4 ст. 162 УК России — "Групповой разбой с применением насилия". Им грозит до 15 лет лишения свободы.
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