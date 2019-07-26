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РИА Новости

Правда о Boeing над Донбассом: битва Запада с реальностью

08:00
11741
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЭксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Главной сенсацией документального фильма "МН17 — Призыв к справедливости", созданного голландским журналистом Максом ван дер Верффом, без сомнения, стали заявления высокопоставленных представителей Малайзии.
Можно усомниться в иных аспектах проведенного журналистского расследования. Например, не поверить заключению малайзийской фирмы OG IT Forensic Services, специализирующейся на анализе аудио-, видео- и цифровых материалов для судебных разбирательств и утверждающей, что запись телефонных разговоров, представленная Киевом в качестве доказательства причастности России к крушению Boeing над Донбассом в 2014 году, содержит следы монтажа. Или же посчитать неправдоподобным утверждение, что Запад тогда готовился к масштабной военной операции против ДНР и ЛНР. Или же не испытывать доверия к очевидице событий, чьи слова прямо противоречат озвученной следствием информации.
Но никак невозможно обойти факт, что позиция Малайзии в своей сути сводится к недвусмысленному заявлению: мы не верим официальной версии катастрофы и Западу, огульно обвиняющему в произошедшем Россию.
Как прокомментировал в фильме ситуацию премьер-министр азиатской страны Мохамад Махатхир, "они на самом деле не смотрят на причины аварии и на то, кто нес ответственность, но уже решили, что это должна быть Россия. Мы не можем принять такое отношение".
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
24 июля, 19:38
"Либо редактируются, либо исчезают". СБУ исказила данные по делу МН17Эксперты обвинили СБУ в искажении аудиозаписей переговоров из дела MH17. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.
Прямо-таки шпионским боевиком выглядят откровения руководителя группы следователей при правительстве и директора Национального совета безопасности полковника Мохамада Сакри, который был отправлен на Украину тогдашним премьером Наджибом Разаком за черными ящиками МН17. Формально рутинная процедура вынужденно превратилась в секретную спецоперацию малайзийцев, поскольку они столкнулись с последовательным сопротивлением Украины и США, а другого способа достичь цели, кроме "шпионского триллера", просто не было.
Отдельной эпопеей стало то, что Малайзию, которая является главной пострадавшей стороной, поскольку именно ее самолет потерпел крушение, много месяцев вообще не допускали к расследованию — и в итоге полностью лишили в нем полномочий.
Впрочем, наверное, "сенсация" — слишком сильное слово. Ведь ничего радикально нового ни Махатхир, ни Сакри не сказали. Фактически Куала-Лумпур твердит о том же, пусть и не раскрывая многих упомянутых в фильме деталей, все пять лет, что прошли с момента катастрофы.
А ведь эти годы были непростыми для страны. В частности, Наджиб Разак в 2018 году с треском вылетел из премьерского кресла в результате коррупционного скандала и сейчас находится под судом. Однако это ни в малейшей степени не повлияло на точку зрения нового (впрочем, скорее старого — Махатхир уже был премьером и вернулся в кресло на десятом десятке) руководства страны.
Обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
28 июня, 18:57
Доводы разума. Малайзия ждет конкретных доказательств по делу МН17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур будет ждать от следствия конкретных доказательств по делу о крушении рейса МН17. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik дал свою оценку ситуации.
Чуть больше месяца назад тот же Мохамад Махатхир назвал обнародованный тогда доклад совместной следственной группы, в котором назывались имена россиян, якобы причастных к доставке зенитно-ракетного комплекса "Бук" на позицию в Донбассе и удару по Boeing, политически мотивированным и бездоказательным. Так что его высказывания в фильме ван дер Верффа — логичное продолжение прозвучавшего ранее.
Вся эта история производит, конечно, двойственное впечатление.
С одной стороны, она крайне угнетает. Государство на самом высоком уровне прямо и открыто обвиняет Запад в фальсификации расследования страшного преступления — но утыкается в непробиваемую стену тотального игнорирования, хамской беспардонности и уверенности в безнаказанности с той стороны.
И ладно, если бы это была страна-подозреваемый. Россия уже привыкла к тому, что любые ее усилия по выяснению правды пропадают втуне, будь то дело МН17, отравление Скрипалей или химатака в сирийской Думе. То же самое могут про себя сказать и многие другие страны, проходящие для коллективного Запада по классу государств-преступников. Но здесь под тот же каток попала страна-жертва.
Представление доклада Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777. 13 октября 2015
17 июля, 16:31
Юрист: вокруг дела о МН17 начали происходить всякие странностиВ деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом появились новые свидетели, объявлено в Голландии. В Киеве одновременно сообщили, что важный свидетель по этому делу некоторое время назад задержан СБУ. Юрист Кира Сазонова в эфире радио Sputnik оценила эти сообщения.
Понятно же, что новые заявления малайзийцев ничего не изменят. Западный политический и медийный мейнстрим их снова просто не заметит и продолжит гнуть свою линию по обвинению Москвы. В лучшем случае мы получим несколько ернических комментариев от экспертов третьего эшелона, которые обвинят Путина в том, что он купил Куала-Лумпур и лично 94-летнего Махатхира. Достаточно ознакомиться с краткой биографией премьера, чтобы осознать масштаб личности человека, который в 1980-90-е годы превратил нищую, слаборазвитую страну в "азиатского тигра", чтобы оценить правдоподобность такого обвинения.
С другой стороны, в происходящем можно разглядеть и позитивные аспекты. Ведь у Запада не получается не только заставить малайзийские власти принять продвигаемую им версию, но хотя бы просто заткнуть их. Все, что он может, — игнорировать их позицию и не допускать ее трансляции в контролируемых им СМИ.
Это по-своему очень немало, но по сравнению с возможностями, которые были в распоряжении Штатов и Европы даже десять лет назад, нынешние выглядят откровенно жалко. Как, собственно, и декларация Совета ЕС недельной давности с призывом к России "принять свою ответственность" за крушение МН17. Это уже не столько давление и обвинение, сколько признание, что "у нас тут как-то ничего не получается, так что давайте вы сами все сделаете — признаете вину, осудите и казните себя. У нас лапки".
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
17 июля, 11:11
Равноправной работы Нидерландов и России по МН17 нет, заявил посол
Процессы мировой политики последних лет обычно описывают в рамках концепции "Запад против не-Запада" (России/Ирана/Турции/Китая/КНДР — нужное подчеркнуть). Однако, чем дальше, тем более верной представляется иная конструкция идущего противостояния, а именно — "глобалистский Запад против реальности", в которой последняя все хуже поддается изменениям в угоду желаниям первого.
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АвторыВ мире
Популярные комментарии
За данной катастрофой стоят США которые руководили украинскими ВСУ, сбившими этот злополучный Боинг. Это понятно любому здравомыслящему человеку. Это оказалась плохо срежисированная провокация, которая не позволяет "красиво" свалить всю вину на Россию.
26 июля, 08:15
Иванов Костик
1210000
Западу не нужна правда, потому что может стать так что это они спонсировали террористический режим на Украине, это они поддержали Майдан, это они закрыли глаза на сожжение людей в Одессе
26 июля, 08:08
Спиральтист ...
1200000
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