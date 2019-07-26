Девальвация и "приговор доллару": шокирующий прогноз американских банкиров

С незапамятных времен повелось так, что финансовая информация и советы компетентных банкиров делятся на две неравные категории: есть информация "для всех", а есть информация и советы для очень-очень богатых, и по очевидным причинам они практически никогда не совпадают. Тем интереснее случаи, когда информация для ультрабогатых клиентов влиятельного американского банка выкладывается в открытый доступ, как это произошло с недавним аналитическим отчетом JP Morgan.

Банкиры подразделения Private Banking при JP Morgan (то есть подразделения для клиентов, у которых есть хотя бы с десяток миллионов долларов) — ничем не рискуют: их прогнозы до такой степени неортодоксальны и столь сильно не стыкуются с главными тезисами американской пропаганды и официальной позицией большинства западных финансовых структур, что даже те рядовые американцы, которые случайно прочитают их на сайте банка, не поверят и не смогут извлечь из них пользы. Зато по мере исполнения этих шокирующих прогнозов у банка будет отличный повод для позитивного пиара.

Если свести аналитический материал банка JP Morgan к нескольким тезисам, то получается следующий интересный набор. Самый важный тезис: полюс силы мировой экономики "переезжает в Азию", что неизбежно приведет к серьезным изменениям в работе мировой экономики в целом и мировой валютной системы в частности. Второй ключевой тезис: доллар может постепенно терять свой статус главной мировой валюты, а вместе с этой потерей он будет падать в цене, подвергая тем самым серьезному риску состоятельных инвесторов, которые держат долларовые активы. Третий тезис: системы платежей, которые пытаются "обойти" доллар, — это серьезная угроза для американской валюты. Несмотря на ограниченность первых попыток создания внедолларовой финансовой системы, эти попытки находятся на правильной стороне истории. В том смысле, что изменения глобальной экономики естественным образом подталкивают конкурентов США к эффективным способам борьбы с засильем американской валюты в мировой финансовой системе и системе мировой торговли. Если бы эти тезисы были опубликованы без указания авторства, то можно было бы подумать, что они сформулированы неким китайским, российским или европейским аналитическим центром. Это придает особой пикантности тому факту, что столь пессимистический взгляд на перспективы американской экономической гегемонии изложил один из самых влиятельных американских банков.

Примечательно, что, с точки зрения JP Morgan, новый азиатский полюс мировой экономики, вероятно, распространяется и на Россию. Аналитики банка очерчивают географические границы той части света, которая станет локомотивом мирового экономического роста: "В дополнение к Китаю экономики Юго-Восточной Азии, включая Индию, имеют серьезные долгосрочные позитивные факторы, обусловленные более молодой демографией и распространяющимся технологическим ноу-хау. В частности, азиатская экономическая зона — от Аравийского полуострова и Турции на западе до Японии и Новой Зеландии на востоке, и от России на севере и Австралии на юге — в настоящее время представляет 50% мирового ВВП и две трети мирового экономического роста. Из предполагаемых 30 триллионов долларов США роста потребления среднего класса в период 2015-2030 годов, предположительно, только один триллион долларов будет приходиться на сегодняшнюю западную экономику. По мере роста этого региона доля операций, не связанных с долларом США, неизбежно возрастет, что, вероятно, приведет к снижению роли доллара в качестве мировой резервной валюты, даже если доллар не заменится (другой) доминирующей международной валютой".

Если смотреть на позицию аналитиков JP Morgan максимально цинично, то это тот самый случай, когда применима поговорка "не имеет значения, что эксперт говорит, а важно, что он делает". Если на уровне слов американские банкиры вежливо говорят о долларовых рисках, которые могут реализоваться, а могут и не реализоваться, то на уровне практических предложений картина выглядит куда однозначнее. Аналитическое письмо (обращенное, напомним, к клиентам, у которых есть минимум десять миллионов долларов) заканчивается решительным призывом связаться со своим личным банкиром для того, чтобы обсудить то, как снизить долю долларовых активов за счет покупки других валют и золота: "Учитывая постоянный и растущий дефицит в США (как в бюджетной, так и во внешнеторговой сфере), мы полагаем, что доллар США может стать уязвимым для потери стоимости по сравнению с более диверсифицированной корзиной валют, включая золото. Когда мы сканируем клиентские портфели, мы видим, что многие из них гораздо больше подвержены риску (обесценивания) доллара США, чем мы считаем разумным. На этой стадии экономического цикла мы считаем, что (валютное распределение портфеля) должно быть более диверсифицированным. Во многих случаях наша рекомендация, вероятно, будет заключаться в том, чтобы повысить вес других валют G10, азиатских валют и золота".

Сложно отделаться от впечатления, что в качестве вишенки на торте в аналитическом отчете легендарного американского банка фигурирует, хотя и не проговаривается прямым текстом фактическое признание того, что коллективного и объединенного общими интересами (и общей доминирующей валютой в виде доллара) Запада уже нет. Причем разлад по линии Вашингтон — Брюссель не закончится с уходом из власти нынешней президентской администрации США.

Банкиры указывают за то, что в пользу развития евро в качестве конкурента доллара на мировом финансовом рынке и на рынке нефти фактически высказываются как представители Европейского центрального банка, так и главный экономист Банка международных расчетов, то есть международной финансовой структуры, которая играет роль "центрального банка центральных банков".