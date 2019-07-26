Ученые против ишемии: разработка КФУ вошла в топ лучших изобретений России

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ученые Крымского федерального университета им. Вернадского (КФУ) разработали способ предотвращения развития ишемических осложнений и воспалений, который также позволит уменьшить травматичность хирургического вмешательства при операциях костных травм. Эта разработка вошла в список "100 лучших изобретений России" Роспатента.

"После операций по соединению и фиксации костных отломков при переломах большеберцовой кости часто возникает риск развития местного гипертензионного ишемического синдрома. Данное осложнение связано с повышением тканевого давления и является причиной нарушения функций конечностей и снижения их силы, а также замедленного сращения или несращения переломов", – пояснил один из авторов метода, профессор кафедры травматологии и ортопедии Медицинской академии КФУ Андрей Ткач.

Алгоритм, разработанный учеными-медиками, позволяет анализировать необходимость проведения фасциотомии – хирургической манипуляции для снятия давления и напряжения в области соединительнотканных оболочек, покрывающих органы, сосуды, нервы и образующих футляры для мышц.

"Особенность нашего метода в том, что фасциотомия проводится из тех же операционных доступов, которые необходимы для имплантации металлоконструкции, не увеличивая количество или размер послеоперационных ран", – заявил Андрей Ткач.

Ранее хирургам приходилось проводить фиксацию костей голени наружными конструкциями или проводить оперативное лечение после купирования данного состояния, что влекло за собой снижение качества лечения, снижение качества жизни пациента в процессе лечения, увеличение сроков и стоимости лечения.