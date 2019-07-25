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РИА Новости

В Сенате Италии потребовали выразить недоверие вице-премьеру Сальвини

Вчера, 21:01
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© AFP 2019 / Alberto PizzoliЗаседание сената Италии
Заседание сената Италии
© AFP 2019 / Alberto Pizzoli
Заседание сената Италии. Архивное фото
РИМ, 25 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Группа из 52 парламентариев оппозиционной Демократической партии (ДП) представила в четверг в Сенате парламента Италии резолюцию с требованием выразить недоверие вице-премьеру и главе МВД, сенатору Маттео Сальвини.
Свое требование демократы увязали со скандальной историей вокруг якобы имевшего место финансирования со стороны России входящей в правящую коалицию партии "Лига", лидером которой является Сальвини. В документе подчеркивается, что "министр внутренних дел как минимум в двух серьезных случаях сделал лживые заявления", что, в частности, подтвердило выступление в среду в Сенате премьер-министра Италии Джузеппе Конте по данному делу.
Ранее руководство ДП неоднократно требовало, чтобы Сальвини дал развернутые объяснения в парламенте относительно предполагаемого "российского финансирования" своей партии. Однако вице-премьер, заявивший, что "не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки финансирования из России", категорически отказался это делать, заметив, что не намерен обсуждать детали истории, которую он назвал "смехотворной".
В итоге выступать по данному вопросу в Сенате пришлось Конте. В среду премьер подробно изложил, что известно руководству Совмина Италии относительной данной истории, и в заключение отметил, что она не привела к утрате доверия между членами возглавляемого им кабинета.
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История о якобы имевшем месте российском финансирования партии Сальвини, возникла в феврале после публикации популярного еженедельника L'Espresso. Издание утверждало, что представители "Лиги" вели секретные переговоры в Москве, чтобы обеспечить крупное финансирование для партии в преддверии европейских выборов. Российская финансовая помощь должна была поступить "Лиге" якобы благодаря заключению сделки между нефтяными компаниями двух стран на поставки 3 миллионов тонн дизельного топлива. Журнал сообщил, что переговоры по этой сделке проходили в октябре прошлого года в Москве в обстановке глубокой секретности между доверенным лицом лидера "Лиги", главой ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлукой Савоини и "видными представителями" российского истеблишмента.
Однако громкий скандал вокруг этой истории вспыхнул в Италии после того, как 10 июля американский портал Buzzfeed опубликовал материал, в котором приводится расшифровка переговоров: собеседники якобы обсуждали сделку на поставки российской нефти, часть доходов от которой в размере 65 миллионов долларов должна была получить "Лига". Вскоре после этого стало известно, что Савоини проходит по следственному делу, которое прокуратура Милана с февраля ведет в связи с данной историей, и подозревается в "международной коррупции". Стало известно также, что во время допроса он воспользовался своим правом не давать показания по делу.
Итальяно не веро. Маттео Сальвини шьют русские деньги
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Итальяно "не веро". Маттео Сальвини "шьют" русские деньгиВ этой "тайной операции" как-то слишком много участников. Но в ней есть все необходимое. Русская нефть и русские деньги. И доверенное лицо вице-премьера Италии, который после выборов в Европарламент слишком на многое стал претендовать. Вот по этому лицу и получил.
В ходе выступления в Сенате Конте заявил, в частности, что Савоини входил в состав официальной итальянской делегации во главе с Сальвини, которая побывала в Москве в июле 2018 года. Что касается визита вице-премьера в Россию в октябре, то, по словам премьера, эта поездка "была организована напрямую МВД", а Савоини присутствовал в Москве на ассамблее Объединения итальянских предпринимателей в России "Confindustria Russia". "Последовавшие затем события носили частный характер", - указал Конте. При этом он подчеркнул, что Савоини не занимал и не занимает никаких официальных должностей в аппарате членов его правительства.
"Министр внутренних дел четко утверждал в эти дни, что подаст в суд на любого, кто осмелится соединить российские фонды и "Лигу", - говорится в резолюции ДП. "Почему же Салвини не подаст иск против Савоини? Может быть, ответ заключается в невозможности сделать это в отношении своего близкого сотрудника, который, по-видимому, говорил от его имени", - указывается в документе.
Требуя выразить недоверие Сальвини, демократы также указали, что глава МВД не прояснил, известно ли ему что-либо относительно "возможного вмешательства иностранных держав" в связи с проведением парламентских выборов в Италии, а затем и выборов в Европарламент.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019.
4 июля, 21:07
Путин прокомментировал позицию Сальвини в отношении России
После внесения резолюции о недоверии Сальвини в Сенате, представитель ДП в Палате депутатов Лиа Куартапелле Прокопио сообщила, что демократы также требуют заслушать в национальном парламенте по делу о предполагаемом "российском финансировании" "Лиги" посла Италии в РФ и посла России в Италии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что в Кремле видели сообщения о "российском финансировании" партии "Лига", но из якобы подтверждающей это записи ничего не следует.
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Маттео СальвиниИталияВ мире
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