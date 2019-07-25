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РИА Новости
Новости Подмосковья

Кубок Александра Овечкина по хоккею пройдет в Подмосковье

Вчера, 20:43
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© РИА Новости / Алексей КуденкоДети на тренировке по хоккею
Дети на тренировке по хоккею
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Кубок Александра Овечкина по хоккею будет проходить 11–17 августа на ледовых аренах Московской области. Финальный и гала-матч проведут на территории новейшей арены имени Владимира Петрова в Красногорске, сообщил телеканал "360".
Спортсмен записал видеообращение, в котором пригласил всех на игры.
"Это соревнования для парней, которые любят хоккей, живут хоккеем и мечтают стать чемпионами", — заявил Овечкин.
По его словам, все подготовлено для игр. Спортсмен отметил высокий уровень организации на арене имени Владимира Петрова. Хоккеист также лично проверил физическую форму и боевой настрой игроков.
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил Овечкина и его родителей за инициативу. Так, маму олимпийского чемпиона он назвал заботливым и внимательным человеком. Глава области отметил ее "хлопоты" по поводу новых комплектов формы: женщина сама привезла майки и символику.
"Я думаю, что будет хорошее, доброе мероприятие. И приятно, что оно пройдет у нас, в Мытищах, а финал состоится в Красногорске", — заключил губернатор.
В Подмосковье регулярно проходят спортивные мероприятия разного уровня. Так, 20 июля в Коломне местные жители присоединились к большому велофестивалю Summer Velo Cup. В заездах поучаствовало около 1,5 тысячи человек.
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Новости ПодмосковьяАлександр ОвечкинАндрей ВоробьевМосковская область
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