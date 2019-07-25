В Турции поддержали расширение исключений по безвизовому режиму в России

АНКАРА, 25 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал следствием теплых российско-турецких отношений решение РФ о расширении исключений для граждан Турции по безвизовому режиму

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ, согласно которому граждане Турции со служебными и спецпаспортами смогут без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.

"Господин Путин ранее поделился с нами этой хорошей новостью, и, как мы видим сегодня, это (ограничение) было снято. Это следствие диалога между нами в течение длительного времени и теплых отношений", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Российско-турецкие отношения интенсивно развиваются после преодоления кризиса между двумя странами в связи с уничтожением ВВС Турции над Сирией российского бомбардировщика Су-24 в ноябре 2015 года. Тогда указом президента РФ в числе специальных экономических мер против Турции был приостановлен безвизовый режим с этой страной с рядом исключений. С тех пор список исключений уже расширялся.