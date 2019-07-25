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РИА Новости

В Турции поддержали расширение исключений по безвизовому режиму в России

Вчера, 19:40
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АНКАРА, 25 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал следствием теплых российско-турецких отношений решение РФ о расширении исключений для граждан Турции по безвизовому режиму
Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ, согласно которому граждане Турции со служебными и спецпаспортами смогут без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
"Господин Путин ранее поделился с нами этой хорошей новостью, и, как мы видим сегодня, это (ограничение) было снято. Это следствие диалога между нами в течение длительного времени и теплых отношений", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.
Российско-турецкие отношения интенсивно развиваются после преодоления кризиса между двумя странами в связи с уничтожением ВВС Турции над Сирией российского бомбардировщика Су-24 в ноябре 2015 года. Тогда указом президента РФ в числе специальных экономических мер против Турции был приостановлен безвизовый режим с этой страной с рядом исключений. С тех пор список исключений уже расширялся.
В частности одно из исключений распространялось на граждан Турции, имеющих действительные служебные и специальные паспорта и направляемых в РФ в краткосрочные командировки.
Национальный аэропорт Минск
Вчера, 15:58
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Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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