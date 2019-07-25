В Германии загорелся военный полигон

Пока пожарным не удалось установить площадь пожара. Ситуацию осложняет то, что на территории, которую охватил огонь, находятся остатки боеприпасов. "Из-за скрывающейся там опасности мы не сможет туда заехать", - заявил изданию заместитель мэра города Йоахим Васмансдорф. В связи с этим было принято решение тушить пожар с помощью вертолета.

В ряде европейских государств, в том числе Германии, установилась рекордно жаркая погода. По данным местной метеорологической службы, в четверг в Германии был установлен новый температурный рекорд, столбик термометра поднялся до 41,5 градусов в городе Линген (Нижняя Саксония).

В июле лесной пожар вспыхнул на территории бывшего полигона близ города Любтен в земле Мекленбург - Передняя Померания, за один день он распространился с 430 до 600 гектаров, а позже на 1,2 тысячи гектаров из-за сильного ветра. Были эвакуированы четыре населенных пункта, в общей сложности более 700 человек. Борьбу с пожаром при поддержке шести вертолетов и водометов вели около 2 тысяч спасателей из Мекленбурга - Передней Померании и соседней Нижней Саксонии.