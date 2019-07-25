Богданов встретился в Ливии с главой Национальной ассамблеи Тубу

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил ситуацию в Ливии с главой Национальной ассамблеи Тубу (одна из коренных народностей Ливии) Адамом Аль-Тибави, говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы основное внимание было уделено вопросам дальнейшего развития традиционно дружественных российско-ливийских связей. Предметно обсуждалась складывающаяся ситуация в Ливии с акцентом на необходимость скорейшего прекращения междоусобицы и налаживания инклюзивного общенационального диалога в интересах обеспечения устойчивого долгосрочного урегулирования ливийского кризиса", - отмечается в сообщении.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.