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РИА Новости

Богданов встретился в Ливии с главой Национальной ассамблеи Тубу

Вчера, 19:30
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов . Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил ситуацию в Ливии с главой Национальной ассамблеи Тубу (одна из коренных народностей Ливии) Адамом Аль-Тибави, говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе беседы основное внимание было уделено вопросам дальнейшего развития традиционно дружественных российско-ливийских связей. Предметно обсуждалась складывающаяся ситуация в Ливии с акцентом на необходимость скорейшего прекращения междоусобицы и налаживания инклюзивного общенационального диалога в интересах обеспечения устойчивого долгосрочного урегулирования ливийского кризиса", - отмечается в сообщении.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Командующий восточной Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
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