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РИА Новости

Эксперт оценил последствия прекращения транзита газа через Украину

Вчера, 19:06
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Молдавия и Приднестровье являются наиболее уязвимыми рынками, которые затрагивает вопрос транзита российского газа через Украину с 2020 года, прокомментировал РИА Новости аналитик по газу центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.
"Укртрансгаз" в июне направил предложение Молдавии воспользоваться украинской газотранспортной системой в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии. Премьер Молдавии Майя Санду, выступая в среду в комитете по иностранным делам Европарламента, сообщила, что "сегодня мы покупаем газ у России по лучшей цене, чем мы могли бы получить от Украины по системе реверса". По ее словам, с румынскими властями ведется работа, чтобы ускорить строительство газопровода Яссы-Кишинев.
"Молдавия и Приднестровье сегодня полностью зависят от российского газа. Поставки газа "Газпрома" на эти рынки составляют порядка 3 миллиардов кубометров в год. Кроме того, ГТС Молдавии выполняет важную функцию транзита российского газа в Турцию, Болгарию, Грецию, Македонию и частично Румынию. В случае прекращения транзита российского газа через Украину, Молдавия и Приднестровье становятся наиболее уязвимыми рынками", - отметил Капитонов.
"Кишинев сможет организовать импорт газа из Румынии по газопроводу Яссы-Унгены, который не задействован с августа 2016 года. Однако строительство участка этого газопровода до Кишинева не завершено, то есть, Молдавия сможет обеспечивать в ближайшее время румынским газом только свои западные области. Неясно, как в таком формате будет осуществляться снабжение газом Приднестровья", - пояснил эксперт.
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Кроме того, по его словам, Румыния, несмотря на значительную собственную газодобычу, - до сих пор газодефицитная страна и закупает в последние пару лет по 1,5 миллиарда кубометров газа у "Газпрома". Альтернативным и не менее сложным вариантом для Молдавии эксперт называет закупку газа на Украине.
"Однако, как технически будет организована подача газа в Молдавию, если в трубе не будет объемов российского газа, а значит, и необходимого давления, пока неясно. Кроме того, закупка газа на Украине - это в любом случае схема с европейскими трейдерами, а такой газ будет значительно дороже закупаемого по прямому контракту с "Газпромом". Обе схемы предполагают, значительное удорожание газа для Кишинева. Другой вопрос, что и самому "Газпрому" невыгодно доводить ситуацию до полного прекращения транзита, и следовательно, обострения риторики вокруг российского газа на фоне запуска новых "потоков", - считает эксперт.
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