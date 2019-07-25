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РИА Новости

В "Единой России" призвали создать центр специализированной помощи детям

Вчера, 18:58
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Необходимо создать в РФ межрегиональный центр специализированной помощи детям, заявил координатор партпроекта ЕР "Здоровое будущее", председатель комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов.
"Важно, на наш взгляд, организовать межрегиональный центр специализированной помощи детям. Я бы хотел вот на это обратить внимание, потому что это позволит сконцентрировать ресурсы и кадры в условиях огромных размеров нашей страны и обеспечить помощь должного уровня ребёнку, где бы он ни жил", - сообщил Морозов, выступая на заседании комиссии ЕР по реализации предвыборной программы партии.
Морозов добавил, что партия ставит перед собой задачу модернизации почти четырёх тысяч детских поликлиник и укомплектования их к 2020 году современным оборудованием. Также, по его словам, в рамках реализации предвыборной программы партии планируется к 2021 году перевести все детские поликлиники на бережливые технологии.
Морозов также рассказал, что, работая над реализацией предвыборной программы, партия добилась запуска комплексной программы строительства детских больниц - по его словам, такая мера осуществляется впервые с семидесятых годов XX века.
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Как отметил координатор партпроекта ЕР, такое внимание к поликлиникам и больницам поможет вывести педиатрию и детскую хирургию на "совершенно новый уровень".
Заседание комиссии по контролю за реализацией программы, с которой "Единая Россия" шла на выборы в Госдуму в 2016 году, состоялось в четверг в московском офисе партии, его провел председатель партии, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В ходе заседания участники представили отчеты по реализации ряда блоков программы.
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