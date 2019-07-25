В "Единой России" призвали создать центр специализированной помощи детям

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Необходимо создать в РФ межрегиональный центр специализированной помощи детям, заявил координатор партпроекта ЕР "Здоровое будущее", председатель комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"Важно, на наш взгляд, организовать межрегиональный центр специализированной помощи детям. Я бы хотел вот на это обратить внимание, потому что это позволит сконцентрировать ресурсы и кадры в условиях огромных размеров нашей страны и обеспечить помощь должного уровня ребёнку, где бы он ни жил", - сообщил Морозов, выступая на заседании комиссии ЕР по реализации предвыборной программы партии.

Морозов добавил, что партия ставит перед собой задачу модернизации почти четырёх тысяч детских поликлиник и укомплектования их к 2020 году современным оборудованием. Также, по его словам, в рамках реализации предвыборной программы партии планируется к 2021 году перевести все детские поликлиники на бережливые технологии.

Морозов также рассказал, что, работая над реализацией предвыборной программы, партия добилась запуска комплексной программы строительства детских больниц - по его словам, такая мера осуществляется впервые с семидесятых годов XX века.

Как отметил координатор партпроекта ЕР, такое внимание к поликлиникам и больницам поможет вывести педиатрию и детскую хирургию на "совершенно новый уровень".