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РИА Новости
Новости Подмосковья

Спортивную школу имени Поветкина откроют в подмосковном Чехове

Вчера, 18:51
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© РИА Новости / Виталий АньковВоспитанница детско-юношеской спортивной школы единоборств
Воспитанница детско-юношеской спортивной школы единоборств
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В подмосковном Чехове во дворце спорта "Олимпийский" откроется спортивная школа имени Александра Поветкина. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.
Глава городского округа Чехов Марина Кононова рассказала, что уже этой осенью откроется спортивная школа "Витязь". Инициаторами проекта выступили российские бойцы Денис Лебедев и Александр Поветкин. Их в этом поддержал губернатор региона Андрей Воробьев и министр физической культуры и спорта области Роман Терюшков.
"Принято решение спортивной школе „Витязь“, в ведении которой будет находится новый зал бокса, в скором времени присвоить имя Александра Поветкина", – отметила Кононова.
Уточняется, что в ДС "Олимпийский" будет произведен капремонт для размещения боксерского зала. Работы планируется завершить до конца текущего года. Они будут проходить в рамках реализации регионального проекта "Спорт – норма жизни". Общая стоимость проекта составляет чуть более 24 миллионов рублей.
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Новости ПодмосковьяМосковская областьЧехов
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