Спортивную школу имени Поветкина откроют в подмосковном Чехове

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В подмосковном Чехове во дворце спорта "Олимпийский" откроется спортивная школа имени Александра Поветкина. Об этом сообщил телеканал В подмосковном Чехове во дворце спорта "Олимпийский" откроется спортивная школа имени Александра Поветкина. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

Глава городского округа Чехов Марина Кононова рассказала, что уже этой осенью откроется спортивная школа "Витязь". Инициаторами проекта выступили российские бойцы Денис Лебедев и Александр Поветкин. Их в этом поддержал губернатор региона Андрей Воробьев и министр физической культуры и спорта области Роман Терюшков.

"Принято решение спортивной школе „Витязь“, в ведении которой будет находится новый зал бокса, в скором времени присвоить имя Александра Поветкина", – отметила Кононова.