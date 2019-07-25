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РИА Новости

Американскую журналистку восхитил российский "Макдоналдс"

Вчера, 18:49
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛюди проходят мимо ресторана быстрого питания "Макдоналдс" на улице Большая Бронная в Москве
Люди проходят мимо ресторана быстрого питания Макдоналдс на улице Большая Бронная в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Журналистка Business Insider Кэти Уоррен поделилась впечатлениями от похода в один из московских ресторанов сети быстрого питания "Макдоналдс", который она посетила во время недавней поездки в Россию.
Уоррен отправилась в кафе на Большой Бронной улице — оно открылось в 1990 году, став первым рестораном сети в России.
Журналистка обратила внимание на то, каким просторным и чистым оказалось заведение.
"Я не увидела мусора на полу или недоеденной еды на пустых столиках", — пишет она.
Американку приятно удивило, что в терминалах ресторана есть возможность сделать заказ на нескольких иностранных языках, в том числе на английском.
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Уоррен также отметила, что в российском меню выбор блюд из морепродуктов намного больше, нежели в заведениях в США.
"Когда я вернулась в Америку, я заглянула в ближайший "Макдоналдс", прямо через дорогу от моего нью-йоркского офиса, и увидела, что в меню нет ни роллов с рыбой, ни креветок", — говорится в статье.
Кроме того, журналистке понравился необычный раздел меню "По-итальянски вкусно". Хотя, как призналась американка, вместо этого она ожидала увидеть в московском ресторане "блюда из типично русских ингредиентов", например, бургер с икрой или мороженое с водкой.
Уоррен выбрала сэндвич, картошку и напиток. Все вместе обошлось ей в 204 рубля, при этом в США точно такой же заказ стоит примерно в три раза дороже, заметила журналистка.
По ее словам, московские рестораны отличает еще и оперативность выдачи заказов.
"Скорость и эффективность всего процесса произвели на меня большое впечатление, ведь я привыкла к тому, что в американских ресторанах больше неразберихи", — пишет Business Insider.
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Вкус и качество самих блюд также добавили очко в пользу российских ресторанов сети. По мнению Уоррен, бургер в московском кафе оказался свежее и вкуснее, чем в американском. Журналистка также обратила внимание на бесплатный Wi-Fi, отсутствие необходимости вводить код при входе в туалет и на "чистую и благоустроенную" зону со столиками снаружи ресторана.
"В Америке я стараюсь не обедать в "Макдоналдс", потому что там немного суматошно, не слишком чисто, и еда кажется мне не особенно вкусной. Но в Москве сама еда, процесс заказа и атмосфера в заведении в целом намного лучше", — подытожила журналистка.
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Ресторан быстрого питания Макдоналдс в Нью-Йорке
25 июля 2017, 19:49
"Ужасная грязь": сотрудник McDonald's показал, в каких условиях готовят еду
4601742691380
Обсудить 57
МакдоналдсРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А что ожидала эта мадам? Опять мужиков в ушанках с балалайками и деревянными ложками, ковырящих гамбургеры?
25 июля, 18:55
elya.velichutina
48261010
Просто в штатах это обычная забегаловка, а в Москве статусное заведение видать.
25 июля, 20:19
Dmitrij Borovikov
840109
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