Американскую журналистку восхитил российский "Макдоналдс"

Люди проходят мимо ресторана быстрого питания "Макдоналдс" на улице Большая Бронная в Москве

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Журналистка Журналистка Business Insider Кэти Уоррен поделилась впечатлениями от похода в один из московских ресторанов сети быстрого питания "Макдоналдс", который она посетила во время недавней поездки в Россию.

Уоррен отправилась в кафе на Большой Бронной улице — оно открылось в 1990 году, став первым рестораном сети в России.

Журналистка обратила внимание на то, каким просторным и чистым оказалось заведение.

"Я не увидела мусора на полу или недоеденной еды на пустых столиках", — пишет она.

Американку приятно удивило, что в терминалах ресторана есть возможность сделать заказ на нескольких иностранных языках, в том числе на английском.

Уоррен также отметила, что в российском меню выбор блюд из морепродуктов намного больше, нежели в заведениях в США.

"Когда я вернулась в Америку, я заглянула в ближайший "Макдоналдс", прямо через дорогу от моего нью-йоркского офиса, и увидела, что в меню нет ни роллов с рыбой, ни креветок", — говорится в статье.

Кроме того, журналистке понравился необычный раздел меню "По-итальянски вкусно". Хотя, как призналась американка, вместо этого она ожидала увидеть в московском ресторане "блюда из типично русских ингредиентов", например, бургер с икрой или мороженое с водкой.

Уоррен выбрала сэндвич, картошку и напиток. Все вместе обошлось ей в 204 рубля, при этом в США точно такой же заказ стоит примерно в три раза дороже, заметила журналистка.

По ее словам, московские рестораны отличает еще и оперативность выдачи заказов.

"Скорость и эффективность всего процесса произвели на меня большое впечатление, ведь я привыкла к тому, что в американских ресторанах больше неразберихи", — пишет Business Insider.

Вкус и качество самих блюд также добавили очко в пользу российских ресторанов сети. По мнению Уоррен, бургер в московском кафе оказался свежее и вкуснее, чем в американском. Журналистка также обратила внимание на бесплатный Wi-Fi, отсутствие необходимости вводить код при входе в туалет и на "чистую и благоустроенную" зону со столиками снаружи ресторана.

"В Америке я стараюсь не обедать в "Макдоналдс", потому что там немного суматошно, не слишком чисто, и еда кажется мне не особенно вкусной. Но в Москве сама еда, процесс заказа и атмосфера в заведении в целом намного лучше", — подытожила журналистка.