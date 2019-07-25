"Порох, геть!" Появилось видео нападения на Порошенко

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Появилось видео нападения на бывшего президента Украины Петра Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований. Ролик опубликовал телеканал "360".

У здания проходило два митинга – сторонников Порошенко и тех, кто требовал его арестовать. На кадрах видно, что в нападении участвовали четыре активиста. Один из них прыгнул на капот автомобиля Порошенко. Охрана успела среагировать и оттеснила митингующих, которые в ответ распылили слезоточивый газ.

"Порох, геть!" – скандировали собравшиеся экс-президенту.

Допрос касался дела о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Следственные действия длились больше часа. Заявление на экс-президента подал бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Он утверждает, что Порошенко причастен к отмыванию денег и неуплате налогов при продаже "Кузницы на Рыбальском". По словам юриста, он легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств.