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РИА Новости

"Порох, геть!" Появилось видео нападения на Порошенко

Вчера, 18:36
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Появилось видео нападения на бывшего президента Украины Петра Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований. Ролик опубликовал телеканал "360".
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У здания проходило два митинга – сторонников Порошенко и тех, кто требовал его арестовать. На кадрах видно, что в нападении участвовали четыре активиста. Один из них прыгнул на капот автомобиля Порошенко. Охрана успела среагировать и оттеснила митингующих, которые в ответ распылили слезоточивый газ.
"Порох, геть!" – скандировали собравшиеся экс-президенту.
Допрос касался дела о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Следственные действия длились больше часа. Заявление на экс-президента подал бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Он утверждает, что Порошенко причастен к отмыванию денег и неуплате налогов при продаже "Кузницы на Рыбальском". По словам юриста, он легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств.
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Порошенко предстоит посетить еще несколько допросов, повестки на которые он уже получил. Пока он проходит по делу в качестве свидетеля.
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"Бежать будут все". Как Зеленский распорядится наследием Порошенко
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Популярные комментарии
Волкер (волчара) примчался спасать Порошенко.... Зеленскому конкретно выкрутят руки. Рычагов немерено .... Как только кто-то прилетает на Украину из США, то что то случается, и не только на Украину , Грузия, за несколько дней до беспорядков в Грузию прилетал представитель Байдена.... И продолжая про Украину.... Волкер на Юкраине - арест танкера российского.... Дальше будет больше.... Зеленский не понимает ещё что беспомощен перед львами, что скажут , то и будет делать. Выхода вообще нет. Ни одного шанса. Пиночетом он никогда не станет, не тот покрой ....
25 июля, 19:34
Vladimir Eremin
1400001
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