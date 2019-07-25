В Уфе арестовали кассиршу, обвиняемую в краже у банка 6,5 миллиона рублей

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Калининский районный суд Уфы отправил обвиняемую в краже 6,5 миллиона рублей кассиршу банка под стражу на два месяца, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее Волк сообщила, что полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка. По ее словам, 39-летняя женщина в течение месяца выносила деньги из банка, а накануне ревизии забрала сразу 1 миллион рублей. Сейчас женщину задержали, обстоятельства произошедшего выясняются. Позже в пресс-службе банка "Открытие" сообщили, что задержанная работала в одном из офисов банка. Инцидент не затронул интересов клиентов банка, отметили в пресс-службе.

"Сегодня по ходатайству следователя СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан Калининским районным судом города Уфы кассиру банка, обвиняемой в хищении денежных средств в особо крупном размере из финансово-кредитного учреждения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - рассказала Волк, слова которой приводит пресс-служба ведомства.