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РИА Новости

Глава СПЧ рассказал о состоянии голодающего Шестуна

Вчера, 18:29
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© РИА Новости / Александр ВильфБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов сообщил РИА Новости, что в четверг посетил находящегося в СИЗО экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который ранее объявил голодовку, его состояние стабильно тяжелое.
Ранее во ФСИН сообщили, что из-за ухудшения состояния Шестуна, вызванного полным отказом от еды и воды, в СИЗО пригласили для проведения консультации гражданских врачей. После предварительного обследования было принято решение о срочной госпитализации. Помимо этого, в эфире радиостанции "Говорит Москва" замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что Шестун госпитализирован в психиатрическую больницу №1 имени Алексеева. Позже пресс-бюро ФСИН сообщило, что после консилиума было принято решение не госпитализировать Шестуна в гражданскую больницу.
"Я побеседовал и с представителями Федеральной службы исполнения наказаний, и с руководством медицинской службы ФСИН, и управлением ФСИН по Москве, и они мне доложили о том, что постоянно делаются анализы, что состояние здоровья стабильно тяжелое", - рассказал Федотов.
"У Шестуна голодовка не только длительная, она в последние дни перешла в стадию сухой голодовки, что, конечно, очень опасно для здоровья и жизни и чревато просто летальным исходом. Поэтому там врачи постоянно делают анализы, держат ситуацию под контролем и ежедневно проводят консилиум", - добавил правозащитник.
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
18 июня, 12:46
Шестун порезал руку в СИЗО во время заседания суда
По его словам, он встретился и непосредственно с Шестуном, с которым договорился, что он все-таки начнет предпринимать определенные рекомендуемые врачами меры по сохранению жизненно важных функций. "И в частности он будет пить воду, пить отвары, чтобы просто не наступила голодная кома со всеми ее страшными последствиями", - уточнил Федотов.
Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Шестун, который находится в СИЗО более года, вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
18 июля, 23:36
Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции
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