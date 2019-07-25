Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T18:25Z
https://ria.ru/20190725/1556883792.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155074/99/1550749984_0:0:2420:1361_1036x0_80_0_0_639baa8511c5e9d9d8cceaa20df22858.jpg
РИА Новости

Глава СПЧ надеется, что суд изменит меру пресечения Шестуну

Вчера, 18:25
325
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов выразил надежду, что Мосгорсуд учтет состояние здоровья арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который ранее объявил голодовку, и изменит меру пресечения на домашний арест.
Ранее во ФСИН сообщили, что из-за ухудшения состояния Шестуна, вызванного полным отказом от еды и воды, в СИЗО пригласили для проведения консультации гражданских врачей. После предварительного обследования было принято решение о срочной госпитализации. Помимо этого, в эфире радиостанции "Говорит Москва" замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что Шестун госпитализирован в психиатрическую больницу №1 имени Алексеева. Позже пресс-бюро ФСИН сообщило, что после консилиума было принято решение не госпитализировать Шестуна в гражданскую больницу.
"Я думаю, что вопрос о прекращении голодовки не стоит, его (Шестуна) протест продолжается, но, я надеюсь, что Московский городской суд может учесть его состояние здоровья и изменить ему меру пресечения на домашний арест. Я надеюсь, что Московский городской суд руководствуется принципами гуманности, потому что речь идет именно о спасении жизни человека", - сказал Федотов РИА Новости.
Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Шестун, который находится в СИЗО более года, вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
Экс-Глава Серпуховского муниципального района Московской области Александр Шестун
24 июля, 23:43
Голодающего Шестуна не стали класть в гражданскую больницу
000029
Обсудить 1
Александр ШестунСПЧФедеральная служба исполнения наказаний РФСледственный комитет РФМихаил ФедотовПроисшествия
Рекомендуем
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Глава СПЧ рассказал о состоянии голодающего Шестуна
РИА
Новости
Владимир Малиновский
Замгенпрокурора Малиновского уволили из ведомства
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Члены СПЧ попросят ЦИК допустить их к рассмотрению жалоб кандидатов в МГД
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
В МИД заявили о правомерности действий российских летчиков в Японском море
Лента
новостей
Газодобывающее предприятие на Украине
Эксперт оценил последствия прекращения транзита газа через Украину
Двое жителей Кубани убили пожилую пару из-за спора о наследстве
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Украина нашла замену российскому газу
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев призвал не допускать закрытия малокомплектных школ
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Полиция предостерегла Янкаускаса от организации акции 27 июля
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Моряки с задержанного на Украине танкера вернутся в Россию через Молдавию
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований
ГБР Украины готово содействовать в расследовании нападения на Порошенко
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Капитан задержанного СБУ российского танкера рассказал о состоянии экипажа
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Генпрокуратура признала "Атлантический совет" нежелательной организацией
Девушки отдыхают в бассейне, оборудованном в пикапе, в Унлингене, Германия
Жара в Германии установила новый температурный рекорд
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
СМИ: моряков с задержанного на Украине танкера обязали приходить на допросы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21Ряд арабских стран объявил траур из-за кончины президента Туниса
02:17Руководство детского лагеря на Сахалине получило замечания после проверки
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
Лента новостейМолния