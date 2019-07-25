Глава СПЧ надеется, что суд изменит меру пресечения Шестуну

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов выразил надежду, что Мосгорсуд учтет состояние здоровья арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который ранее объявил голодовку, и изменит меру пресечения на домашний арест.

Ранее во ФСИН сообщили, что из-за ухудшения состояния Шестуна, вызванного полным отказом от еды и воды, в СИЗО пригласили для проведения консультации гражданских врачей. После предварительного обследования было принято решение о срочной госпитализации. Помимо этого, в эфире радиостанции "Говорит Москва" замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что Шестун госпитализирован в психиатрическую больницу №1 имени Алексеева. Позже пресс-бюро ФСИН сообщило, что после консилиума было принято решение не госпитализировать Шестуна в гражданскую больницу.

"Я думаю, что вопрос о прекращении голодовки не стоит, его (Шестуна) протест продолжается, но, я надеюсь, что Московский городской суд может учесть его состояние здоровья и изменить ему меру пресечения на домашний арест. Я надеюсь, что Московский городской суд руководствуется принципами гуманности, потому что речь идет именно о спасении жизни человека", - сказал Федотов РИА Новости.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.