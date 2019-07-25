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РИА Новости

Двое жителей Кубани убили пожилую пару из-за спора о наследстве

Вчера, 18:15
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СОЧИ, 25 июл – РИА Новости. Присяжные признали виновными двоих жителей Кубани в убийстве пожилой пары из-за спора о наследовании квартиры, сообщает прокуратура Краснодарского края.
По данным ведомства, с марта 2017 года двое жителей Горячего Ключа судились из-за наследства - квартиры. Отец участника судебного спора не согласился с решением суда в пользу второго претендента на квартиру, 55-летней местной жительницы. В декабре 2017 года мужчина вместе с товарищем пришел к ней домой, где также находился ее 62-летний сожитель.
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"Разговор перерос в открытый конфликт, в ходе которого Архипов нанес кулаками ей не менее трех ударов по голове и лицу, после чего задушил... Осознавая, что мужчина является свидетелем убийства, (Архипов) потребовал от Малышева убить последнего, что тот и сделал, задушив потерпевшего электрическим кабелем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после убийств мужчины, к которым присоединился участник спора о наследстве, сын Архипова, похитили имущество потерпевших на общую сумму свыше 90 тысяч рублей и документы. В отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство", "Соучастие в форме подстрекательства к убийству", а также "Кража с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба" и "Похищение у гражданина важного личного документа".
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"В Краснодарском краевом суде присяжными заседателями вынесен обвинительный вердикт в отношении Юрия и Виктора Архиповых, а также Виктора Малышева... Коллегия единогласно признала подсудимых виновными в совершении инкриминируемых им преступлений, посчитав не заслуживающими снисхождения в особо тяжких преступлениях", - дополняется в сообщении.
По данным ведомства, обсуждение последствий вердикта состоится 29 июля.
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Краснодарский крайРоссияПроисшествия
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