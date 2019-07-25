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РИА Новости

Оценку ущерба в Прибайкалье выполнят в срок, уверен Мутко

Вчера, 18:10
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко . Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер Виталий Мутко уверен, что к 1 сентября поручение президента России Владимира Путина будет выполнено и ущерб хозяйствам и инфраструктуре от паводка в Иркутской области будет посчитан.
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июля, поручил оценить ущерб хозяйствам жителей Иркутской области в результате паводка, а также оценить ущерб от разрушений инфраструктуры.
"Уверен, что до 1 сентября успеем. Сейчас уже есть предварительные данные. Сегодня правительство России рассмотрело вопрос о предоставлении Иркутской области 493,9 миллиона рублей на восстановление дорог и мостов, а также 179,6 миллиона рублей на компенсации сельхозтоваропроизводителям", - заявил Мутко на заседании правкомиссии по ликвидации наводнения на территории Иркутской области.
Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоВладимир ПутинИркутская областьРоссияПроисшествия
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