Оценку ущерба в Прибайкалье выполнят в срок, уверен Мутко

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер Виталий Мутко уверен, что к 1 сентября поручение президента России Владимира Путина будет выполнено и ущерб хозяйствам и инфраструктуре от паводка в Иркутской области будет посчитан.

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июля, поручил оценить ущерб хозяйствам жителей Иркутской области в результате паводка, а также оценить ущерб от разрушений инфраструктуры.

"Уверен, что до 1 сентября успеем. Сейчас уже есть предварительные данные. Сегодня правительство России рассмотрело вопрос о предоставлении Иркутской области 493,9 миллиона рублей на восстановление дорог и мостов, а также 179,6 миллиона рублей на компенсации сельхозтоваропроизводителям", - заявил Мутко на заседании правкомиссии по ликвидации наводнения на территории Иркутской области.