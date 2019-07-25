Более 5 тысяч СНТ Подмосковья до конца 2020 года передадут "Россети"

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. До конца 2020 года на баланс "Россетей" передадут электросетевое хозяйство более пяти тысяч подмосковных СНТ, сообщает пресс-служба правительства Московской области по итогам встречи губернатора региона Андрея Воробьева с гендиректором ПАО "Россети" Павлом Ливинским.

Как отмечается в сообщении, с января 2019 года в регионе упрощены правила приема на баланс электросетевого хозяйства: от СНТ теперь не требуется самим проводить дорогостоящую реконструкцию по стандартам, что позволяет значительно снизить количество технологических нарушений и улучшить качество электроснабжения потребителей.

"У Московской области большая территория и сейчас идет насыщенная работа с физическими лицами - подключение СНТ, коттеджных поселков, новых микрорайонов. Особое значение имеет обустройство всей инфраструктуры, индустриальных парков - для нас это является залогом экономической стабильности. Хочу поблагодарить за ряд индустриальных территорий, в частности, "Есипово", где уже сегодня работает "Мерседес" и приходят другие резиденты", - сказал на встрече Воробьев.

В свою очередь, Ливинский отметил важность совместной работы по упрощению процедуры присоединения к электросетям. "Организована прямая "Светлая линия", мы кардинально упростили процедуру присоединения - с 10 процедур количество уменьшилось до двух, все можно осуществлять через личный кабинет. Мы присоединили почти 300 тысяч потребителей - до 15 кВт на общую мощность почти 3800 Мвт. Это самый большой объем, если говорить по регионам РФ", - цитируют в пресс-службе его слова.