Атамбаев заявил, что не просил для себя гарантий безопасности в Москве

БИШКЕК, 25 июл - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил журналистам в четверг по прилету из Москвы, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным, что не просил для себя никаких гарантий безопасности.

"Мне не нужна защита, не нужны гарантии. Я никогда этого ни у кого не просил", - заявил Атамбаев.

Ранее Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым в Кремле, и подчеркнул, что "всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности".