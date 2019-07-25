В Подмосковье открыли завод по производству экоупаковки для молока

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Завод по производству экологически безопасной упаковки для пищевых продуктов испанской компании Coexpan открыли на территории индустриального парка "Котово" в городском округе Наро-Фоминск Московской области, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Предприятие было возведено на площади четыре гектара и на сегодняшний день там работает 57 сотрудников. Инвестиции в проект составили около 850 миллионов рублей, на первом этапе производство будет выпускать полимерную ленту для упаковки и хранения молочных продуктов, десертов, мороженого и других изделий", - подчеркивается в сообщении.