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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье открыли завод по производству экоупаковки для молока

Вчера, 17:21
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© РИА Новости / Александр КряжевМолоко
Молоко
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Завод по производству экологически безопасной упаковки для пищевых продуктов испанской компании Coexpan открыли на территории индустриального парка "Котово" в городском округе Наро-Фоминск Московской области, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
"Предприятие было возведено на площади четыре гектара и на сегодняшний день там работает 57 сотрудников. Инвестиции в проект составили около 850 миллионов рублей, на первом этапе производство будет выпускать полимерную ленту для упаковки и хранения молочных продуктов, десертов, мороженого и других изделий", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на заводе ведутся работы по монтажу и наладке второй технологической линии. Компания намерена расширять производство и увеличить количество рабочих мест до 120 человек.
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