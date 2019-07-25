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РИА Новости

Мосгорсуд оставил под арестом подозреваемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаш

Вчера, 17:06
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш Сергея Мещерякова, подозреваемого в госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд постановил оставить решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста без изменения", - сказали в суде. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, который просил освободить своего подзащитного.
Ранее Лефортовский суд Москвы по подозрению в госизмене арестовал сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева и его ученика, кандидата физико-математических наук Романа Ковалева, они проходят по одному эпизоду. Адвокат Кудрявцева Евгений Смирнов сообщил РИА Новости, что, по словам его подзащитного, "Мещеряков не участвовал в том проекте, который ему вменяют".
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Сотрудник ЦНИИмаш Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. Следствие использовало письмо из почты 75-летнего Кудрявцева о грин-карте в качестве одного из оснований для его заключения в СИЗО. Защита назвала это сообщение обыкновенным спамом.
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Московский городской судЦНИИМАШМоскваПроисшествия
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