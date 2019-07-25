Мосгорсуд оставил под арестом подозреваемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаш

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш Сергея Мещерякова, подозреваемого в госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд постановил оставить решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста без изменения", - сказали в суде. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, который просил освободить своего подзащитного.

Ранее Лефортовский суд Москвы по подозрению в госизмене арестовал сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева и его ученика, кандидата физико-математических наук Романа Ковалева, они проходят по одному эпизоду. Адвокат Кудрявцева Евгений Смирнов сообщил РИА Новости, что, по словам его подзащитного, "Мещеряков не участвовал в том проекте, который ему вменяют".