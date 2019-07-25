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РИА Новости

Атамбаев заявил, что не собирается идти на допрос в МВД

Вчера, 17:02
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
БИШКЕК, 25 июл - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которого парламент лишил неприкосновенности, вновь заявил, что не собирается идти на допрос в министерство внутренних дел страны.
"Я никуда идти не собираюсь, пока власть не войдет в правовое поле", - сказал он журналистам.
Алмазбек Атамбаев
Вчера, 11:40
Атамбаев: внутренние проблемы в Киргизии будем решать сами
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. По версии депутатов, бывший президент причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.
Сотрудники милиции уже трижды вызвали Атамбаева на допрос по делу о незаконном освобождении Батукаева. Все повестки он проигнорировал, заявив, что "даже в руки их брать не будет". Согласно законодательству, если свидетель трижды проигнорировал повестки на допрос, сотрудники правоохранительных органов имеют право принудительно привести его.
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Алмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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