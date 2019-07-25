Перевернувшийся в Сербии автобус перевозил 23 военных

"Автобус частного перевозчика, в котором были 23 бойца 21 батальона связи сухопутных войск, которые возвращались с выполнения обычного задания, сегодня около 13.30 (14.30 мск) по невыясненным причинам перевернулся близ горы Пржар под городом Вране", - сообщило ведомство.