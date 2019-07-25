Перевернувшийся в Сербии автобус перевозил 23 военных

БЕЛГРАД, 25 июл - РИА Новости. Автобус, который перевернулся в четверг на юге Сербии, перевозил 23 военнослужащих, после ДТП они доставлены в больницу, сообщило Минобороны страны.
"Автобус частного перевозчика, в котором были 23 бойца 21 батальона связи сухопутных войск, которые возвращались с выполнения обычного задания, сегодня около 13.30 (14.30 мск) по невыясненным причинам перевернулся близ горы Пржар под городом Вране", - сообщило ведомство.
"Военнослужащие, которые были в автобусе, доставлены в медицинский центр города Вране, где проходят осмотр и получают медицинское лечение", - уточнило минобороны.
Подчеркивается, что жизни всех пострадавших находятся вне опасности.
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