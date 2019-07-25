Курганские власти пообещали повысить доход медперсонала

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл – РИА Новости. Власти Курганской области пообещали направить дополнительные денежные средства на рост зарплат медицинского персонала, на низкий уровень которых заместителю губернатора пожаловалась фельдшер, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

Как сообщало ura.ru , в Альменевском районе Курганской области работница фельдшерско-акушерского пункта пожаловалась замгубернатора Татьяне Менщиковой, что работает в тяжелых условиях, ее "вызывают и днем, и ночью без выходных", но при этом она получает зарплату меньше, чем уборщица. Кроме того, фельдшер пожаловалась, что в ФАПе очень холодно, Менщикова посоветовала собеседнице утеплить помещение с помощью газеты.

"В рамках аудита госзакупок удалось высвободить более 230 миллионов в самой системе: половина распределена на ремонты учреждений, половина - на рост зарплат медицинского персонала... Не так быстро, как хотелось бы, но ситуация в здравоохранении будет улучшаться", - сообщает пресс-служба.

В частности, в этом году в Курганской области установят 14 новых модульных ФАПов и амбулаторий, в следующем году работа будет продолжена, в том числе в Альменевском районе, где происходил указанный разговор.

В пресс-службе также отметили, что "журналиста, написавшего материал, не было в районе, при разговоре (фельдшера и замгубернатора - ред.) он не присутствовал".