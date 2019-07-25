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РИА Новости

Курганские власти пообещали повысить доход медперсонала

Вчера, 16:54
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкМедсестры
Медсестры
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Медсестры. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл – РИА Новости. Власти Курганской области пообещали направить дополнительные денежные средства на рост зарплат медицинского персонала, на низкий уровень которых заместителю губернатора пожаловалась фельдшер, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.
Как сообщало ura.ru, в Альменевском районе Курганской области работница фельдшерско-акушерского пункта пожаловалась замгубернатора Татьяне Менщиковой, что работает в тяжелых условиях, ее "вызывают и днем, и ночью без выходных", но при этом она получает зарплату меньше, чем уборщица. Кроме того, фельдшер пожаловалась, что в ФАПе очень холодно, Менщикова посоветовала собеседнице утеплить помещение с помощью газеты.
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"В рамках аудита госзакупок удалось высвободить более 230 миллионов в самой системе: половина распределена на ремонты учреждений, половина - на рост зарплат медицинского персонала... Не так быстро, как хотелось бы, но ситуация в здравоохранении будет улучшаться", - сообщает пресс-служба.
В частности, в этом году в Курганской области установят 14 новых модульных ФАПов и амбулаторий, в следующем году работа будет продолжена, в том числе в Альменевском районе, где происходил указанный разговор.
В пресс-службе также отметили, что "журналиста, написавшего материал, не было в районе, при разговоре (фельдшера и замгубернатора - ред.) он не присутствовал".
Глава области Вадим Шумков назначил Менщикову на должность заместителя губернатора по социальной политике в конце марта. Ранее Менщикова занимала должность директора Куртамышского специального профессионального училища №1, образовательным учреждением она руководила с 1996 года.
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