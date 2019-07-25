Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T16:49Z
https://ria.ru/20190725/1556879214.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155060/86/1550608672_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_c6535c2820e6ee7929ef7822040d6e83.jpg
РИА Новости

На Кубани администрацию района обязали выплатить соцподдержку медикам

Вчера, 16:49
156
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФонендоскоп на шее врача станции скорой медицинской помощи
Фонендоскоп на шее врача станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 25 июл – РИА Новости. Более 350 медицинских работников районной больницы на Кубани получили положенные им в качестве меры поддержки более 2,6 миллиона рублей, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Отмечается, что прокуратура Мостовского района Кубани провела проверку предоставления мер социальной поддержки по возмещению расходов по оплате жилья, отопления и освещения 358 медицинским работникам районной больницы, проживающим и работающим в сельской местности. Оказалось, что местная администрация в 2017 году не выделяла на это деньги. Глава района получил представление прокуратуры устранить нарушения, но ничего не предпринял, и ведомство отправило иск в суд.
Врач анализирует рентген легких
22 июля, 13:59
Тальк поможет вылечить болезни легких, выяснили российские ученые
"Решением суда администрацию района обязали выделить денежные средства в размере более 2,6 миллиона рублей для погашения возникшей задолженности. В настоящее время муниципалитетом полностью погашена задолженность по предоставлению мер социальной поддержки медицинским работникам", - говорится в сообщении.
500000
Обсудить 0
Краснодарский крайРоссияОбщество
Рекомендуем
Медсестры
Курганские власти пообещали повысить доход медперсонала
РИА
Новости
Силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ в Донбассе, заявили в ДНР
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
СБУ пообещала опубликовать детали задержания российского танкера
Город Тбилиси, Грузия
РСТ: турфирмы не будут предлагать туры на субсидированные рейсы в Грузию
Лента
новостей
Мосгорсуд оставил под арестом подозреваемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаш
Женщина гуляет с детьми в парке
Эксперты: будущее программы маткапитала зависит от экономической ситуации
В Севастополе предупредили о мошенниках, продающих билеты на День ВМФ
Нашивки сотрудников МЧС России
МЧС начало проверку детских палаточных лагерей в Тюменской области
Дмитрий Медведев проводит очередное заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы Единой России на выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва
Медведев поручил выделить средства на закупку школьных автобусов и скорых
В Нижнем Новгороде подросток выстрелил в мужчину из травматического оружия
В Симферополе бойцы ОМОН спасли из пожара троих детей и двух взрослых
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт считает, что Зеленский одобрил задержание российского танкера
Любовь Соболь
Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Оценку ущерба в Прибайкалье выполнят в срок, уверен Мутко
Поезд Аэроэкспресс
"Аэроэкспресс" в августе отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
00:24На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
00:23На МКАД произошло ДТП
Лента новостейМолния