На Кубани администрацию района обязали выплатить соцподдержку медикам

Отмечается, что прокуратура Мостовского района Кубани провела проверку предоставления мер социальной поддержки по возмещению расходов по оплате жилья, отопления и освещения 358 медицинским работникам районной больницы, проживающим и работающим в сельской местности. Оказалось, что местная администрация в 2017 году не выделяла на это деньги. Глава района получил представление прокуратуры устранить нарушения, но ничего не предпринял, и ведомство отправило иск в суд.