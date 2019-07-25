На Кубани администрацию района обязали выплатить соцподдержку медикам

СОЧИ, 25 июл – РИА Новости. Более 350 медицинских работников районной больницы на Кубани получили положенные им в качестве меры поддержки более 2,6 миллиона рублей, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Отмечается, что прокуратура Мостовского района Кубани провела проверку предоставления мер социальной поддержки по возмещению расходов по оплате жилья, отопления и освещения 358 медицинским работникам районной больницы, проживающим и работающим в сельской местности. Оказалось, что местная администрация в 2017 году не выделяла на это деньги. Глава района получил представление прокуратуры устранить нарушения, но ничего не предпринял, и ведомство отправило иск в суд.
"Решением суда администрацию района обязали выделить денежные средства в размере более 2,6 миллиона рублей для погашения возникшей задолженности. В настоящее время муниципалитетом полностью погашена задолженность по предоставлению мер социальной поддержки медицинским работникам", - говорится в сообщении.